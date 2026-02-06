2025年2月1日（日本時間2日）に成立した「世紀のトレード」。あれから1年が経ち、渦中にいたルカ・ドンチッチ（レイカーズ）が、当時を振り返った。また、NBAは5日（同6日）にトレード期限を迎え、移籍‍の噂が出ていたヤニス・アデトクンボ（バックス）、⁠ジャ・モラント（グリズリーズ）ら大物に動きはなかった。

■「慣れるまで大変だった」

1年前、衝撃のトレードが敢行された。レイカーズはアンソニー・デイビス、マックス・クリスティー、ドラフト1巡目指名権と引き換えに、マーベリックスからドンチッチ、マキシ・クリバー、マーキーフ・モリスを獲得した。

デイビスとドンチッチを軸としたこの取引は「世紀のトレード」と呼ばれ、NBAを揺るがした。特にドンチッチは若きスーパースターであり、18年の入団以来マーベリックス一筋。5年連続でオールNBAファーストチームに選出されたほか、24年にはチームをファイナルへ導いていた。

本人もファンも移籍など頭の片隅にもなかったが、突然の通告。あれから1年が経ち、ドンチッチが米ポッドキャスト番組で当時の心境を語った。

「正直に言って、ひどかったよ。自分はあの場所で一生プレーすると思っていたからね。でも、もちろん状況は変わる。最初の1カ月は本当にきつかった。受け入れることが多すぎて、慣れるまで大変だったんだ」と吐露。新天地での適応に苦労したことをうかがわせた。

■チーム状態にも自信

しかし、現状については「1年が経ち、最高の場所にいると感じている。ビーチのそばに住んでいるしね」と笑い、充実感を漂わせた。ドンチッチは、今季ここまで平均32.8得点、8.6アシスト、7.8リバウンド、1.5スティールを記録。FG成功率47.3%となっており、上々のシーズンを送っている。

チーム状態についても「我々は良い状態にあると思う。まだやるべきことはあるが、素晴らしいチームだ」と自信を見せた。

「世紀のトレード」から1年。レブロン・ジェームズ、八村塁、オースティン・リーブスらとの共闘で、さらなる高みへ駆け上がるのか。注目を集めそうだ。