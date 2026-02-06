2月4日、暴露系アカウントとして知られる「DEATHDOL NOTE」が、Xに【知名度SS】として投稿した画像は、東海オンエアのしばゆーの半裸画像だった。

「飲み屋の店内で服をまくりあげ、乳首を出して笑顔のしばゆーの画像や、手押し相撲で男性と勝負している動画などがアップされています。《備考 : キャバクラのアフターで服を脱ぐ 流出 : キャバ嬢のストーリー 時期 : 昨日》と記されており、キャバクラで撮影されたもののようです。

正直、大の大人が飲み屋ではしゃいでいるだけの画像なので、暴露でもなんでもありません。ただ、しばゆーさんは個人としての活動を休止しているので、ファンからすると “元気な姿” を見られたということになりますね」（芸能記者）

Xでの反応も

《良かった〜！全然無傷だわ》

《独身なんだからええやん。大したことなくて安心》

《メンバーのストーリーに上がってても違和感ないほど通常営業》

といった反応が寄せられている。

「東海オンエアの主要メンバーであるしばゆーさんは、2023年10月16日、当時の妻・あやなんさんによる “離婚宣言” 投稿をきっかけに壮絶な言い争いを展開し、グループを巻き込む大騒動に発展しました。

10月25日にはグループ丸ごと活動休止となり、28日にはしばゆーさんが躁鬱およびパニック障害と診断されたとしてデジタル・デトックスを公表。2024年3月からしばゆーさん以外のメンバーが活動を再開し、4月にあやなんさんとの離婚が成立しました。

そして2024年10月12日、東海オンエア結成11周年を記念する動画にしばゆーさんが登場して活動を再開しました。壮絶な夫婦げんかは視聴者の印象に強く残っており、お互いのセカンドパートナーが出現するなど泥仕合となっていたため、“飲みの席の暴露”に多くの人が敏感に反応したかたちです」（同）

同動画について東海オンエアの所属事務所であるUUUMに確認したところ、

《クリエイターには節度を持った行動を期待しております。一方でプライベートは本人に任せておりますので、当社からのコメントはございません》

と広報責任者から返答があった。

「一時期は精神的に不安定とされていたしばゆーさんが、楽しそうに飲み会をしている様子にファンはむしろ安心したようです。現在は独身なわけですし、羽目を外しすぎないようにしてもらえれば……という感じでしょうか」（同）

今回の流出は “ノーダメージ” でフィニッシュということになりそうだ。