

16日 岡山市内城下筋の交通規制（岡山県フィルムコミッション協議会提供）

岡山市では2月にドラマ撮影が行われます。この影響で、市の中心部で16日から19日までの間に交通規制が行われます。

撮影を支援する岡山県フィルムコミッション協議会によりますと、交通規制が行われるのは16日から19日までの4日間、それぞれ午前9時から午後4時までの7時間です。

16日は城下筋（岡山市立オリエント美術館南交差点～県道402号線まで）で路線バス以外の通行が禁止になります。撮影本番中は進入不可となるため、岡電バスでは運行に遅れが発生する場合があるということです。

17日は市役所筋（幸町交差点～大供交差点）の東側車線と自転車道が規制されます。

また、18日は同じ区間の西側車線が規制されます。いずれも、撮影本番（最大5分程度）は区間手前で停車するため、岡電バス・両備バス・下電バスの運行に遅れが発生する場合があるということです。

19日は岡山県庁前（県庁西川交差点～県庁前信号）が通行止めになります。この影響で、以下の路線バスでルートを変えた運行が行われます。

・宇野バス→新京橋を渡るルートになり、県庁前バス停には停車しません。

〇国道2号・250号線 表町BC 午前9:12発（長岡・駅前行き）

～岡山駅 午後3:40発（瀬戸駅行き）

〇四御神線 岡山駅 午前8:55発～岡山駅 午後3:35発（四御神行き）

・岡電バス→西側交差点のすぐ北（県立図書館西側）に臨時バス停を設けます。県庁前下りバス停には停車しません。

〇岡電高屋行き 岡山駅 午前8:48発～午後3:30発（岡電高屋行き）

・両備バス→西側交差点のすぐ北（県立図書館西側）に臨時バス停を設けます。県庁前下りバス停には停車しません。

〇西大寺（東区役所）行き 岡山駅午前8:47発～午後3:37発 （西大寺（東区役所）行き）

いずれの日程でも、歩行者は係員の誘導に従えばエリア内の歩道を通ることができます。また、エリア内の企業や店舗、岡山県庁は通常通り営業・開庁するということです。

制作会社は日テレアックスオンで、ドラマの作品名や出演俳優などは公表されていません。