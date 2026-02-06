マクドナルドのハッピーセットから、乗り物について、遊びながら学べる、シールブック「のりのりタイムズ!!」が登場！

パズルピース探しやクイズ、めいろ、間違い探しなどのゲームと、貼って遊べるシールと共に、おまけが一緒についてきます☆

マクドナルド ハッピーセット「のりのりタイムズ！！」

価格：510円(税込)〜 ※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります

販売期間：2026年2月13日(金)〜約2週間(予定)

販売時間：全営業時間中

種類：全3種類の中からいずれか1つ

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドのハッピーセットに「のりのりタイムズ！！」が登場します。

“実車両の乗り物”と“おもちゃ”が連動したのりもの情報キッズバラエティ番組『トミプラワールド のりのりタイムズ！！』で大人気のアニメ・玩具シリーズ『特装合体ロボ ジョブレイバー』

番組内で4月から特別再編集版の放送が開始される『新幹線変形ロボ シンカリオン』の世界観が楽しめるシールブックが登場します。

パズルピース探しや線つなぎ遊びを通して、部分と全体の位置関係を考える遊びが楽しめ、図形・空間をイメージする力が養われるハッピーセット「のりのりタイムズ！！」

また、「ジョブレイバー」や「シンカリオン」のキャラクターのシールを台紙の好きなところに貼る遊びは、イメージをデザインする表現力を育みます。

さらにパトロールカーや消防車など、はたらく乗り物の物語を想像して遊ぶことで、世の中の仕組みや働きを考える社会性も養われ、乗り物について、遊びながら学べる、シールブックです。

※シールブックは、一部ぺージの紹介です

【A】ジョブレイバー＆ジョブロイドシール付き

「シンカリオン E5 はやぶさ」の間違い探しが楽しめる「【A】ジョブレイバー＆ジョブロイドシール付き」

ほかにも『特装合体ロボ ジョブレイバー』の間違い探しやシルエットの線つなぎのページも収録されています。

「メディブレイバー トヨタ ハイメディック救急車」や「ポリスブレイバー 日産 NISSAN GT-R パトロールカー」「ファイヤブレイバー モリタ 多目的消防ポンプ自動車 MVF」たちのシール付きです。

【B】ジョブレイバー＆アーマービークルシール付き

『新幹線変形ロボ シンカリオン』で活躍するキャラクターたちの間違い探しを載せた「【B】ジョブレイバー＆アーマービークルシール付き」

ジョブロイドを探す絵探しのほか、あみだくじなどで遊べます。

シールにデザインされたパトロールカーや消防車、救急車もかっこいい！

【C】シンカリオンシール付き

「ファイヤブレイバー モリタ 多目的消防ポンプ自動車 MVF」の間違い探しを掲載した「【C】シンカリオンシール付き」

新幹線とシンカリオンの変形クイズ、シルエットの線つなぎページも！

『新幹線変形ロボ シンカリオン』に登場するシンカリオンたちの全身シールも封入されています。

『特装合体ロボ ジョブレイバー』と『新幹線変形ロボ シンカリオン』の遊べるシールブック。

マクドナルドのハッピーセット「のりのりタイムズ！！」は、2026年2月13日より販売開始です☆

© ＴＯＭＹ

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所

※数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります。その場合は代わりのおもちゃなどが提供されます

※種類は選べません

※「のりのりタイムズ！！」あそべるシールブックに加え、おまけも併せて提供されます

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください。また、食べきれない量の注文も遠慮ください

