世界最高峰のダンスプロリーグ・Dリーグで優勝した最強集団CyberAgent Legit（サイバーエージェントレジット）が、EXPO 2025 大阪・関西万博で話題になったダンスチームのアバンギャルディと対決！ CyberAgent Legitの監督を務めるのは、お笑いコンビ・オリエンタルラジオ中田敦彦の実弟だ。同チームには、異色の経歴を持つメンバーもいて……!?



【TVer】“筋肉を細かく振動させるダンス”とは!? 脱サラLDHダンサーがアバンギャルディにレッスン

CyberAgent Legitは、ダンスプロリーグ・Dリーグで2025年シーズンに史上初の完全優勝を成し遂げた最強集団。クランプやブレイキン、ヒップホップ、ポッピンなど、さまざまなジャンルを得意とするメンバーをまとめるのは、監督のFISHBOYだ。FISHBOYといえば、中田敦彦の実弟で、大ヒット曲『PERFECT HUMAN』の振付を担当したことで知られている。

FISHBOY率いるCyberAgent Legitの中で、POPPIN（ポッピン）を得意とするメンバーの地獄（SHOW）は、異色の経歴の持ち主だ。4歳からダンスをはじめた地獄は、大学卒業後に「違う世界を見てみたい」という興味から、「サラリーマンとして営業をしていた」とのこと。コロナ禍にサラリーマンだった地獄は、自分の夢について改めて考え、「ダンスとかエンターテインメントをやりたい」ことに気づき、ダンスの世界に戻ってきたという。





ⒸDARK13製作委員会・ABCテレビ

地獄は、CyberAgent Legitの中心的メンバーでありながら、LDHの10人組ダンス＆ボーカルグループTHE JET BOY BANGERZにも所属。さらには役者として、ABCテレビで1月11日深夜から放送が始まったドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』に出演し、活躍の場を広げている。

そんな地獄らCyberAgent Legitが、アバンギャルディと“チーム対抗ダンスしりとり”をすることに！ ルールは、音楽に合わせて振付を考え、前の人の振付を引き継ぎながら新しい動きを追加していき、間違えたらアウトというものだ。

ダンスのクオリティだけでなく、記憶力や即興力が求められるこの対決で、両チームとも序盤はノリノリ。しかし、途中から自信がなくなっていき、2週目に突入したところでKohana︎が微妙に振付を間違えたため、勝者はCyberAgent Legitチームに決定した。

罰ゲームで“特製激ニガ茶”を飲んだアバンギャルディチームは、あまりの苦さで大絶叫！ なお、アバンギャルディが初単独ロケに挑むも苦い思いをしたスポーツバラエティ番組『ぺこぱのまるスポ』（ABCテレビ）は、2月1日に放送された。

【TVer】“謎の制服おかっぱ集団”アバンギャルディVS“ダンスプロリーグ優勝”CyberAgent Legit！ 両チームのキレッキレすぎるダンスにビックリ



