「日本人メダル1号を取りたい」 金メダル本命の荻原大翔 予選1位で決勝進出！【ミラノ・コルティナ五輪 スノーボードビッグエア】



【動画】荻原大翔 予選1位で決勝進出｜https://youtu.be/DfCZ-SyhipU



日本時間2月6日、スノーボード男子ビッグエアの予選が行われ、金メダル本命の荻原大翔（20）が予選1位で決勝進出を決めた。

今年の『X Games』を連覇している荻原は、予選1回目に90.50点の高得点をマーク。安定した試技で予選の合計得点は178.50点となり、堂々の1位で決勝進出。

荻原は予選後のインタビューで「自分は初だったり1番だったりが好きなので、ここは日本人メダル1号を取りたいなと思います」と、金メダル獲得への強い意欲を見せた。

また、予選3回目には木村葵来が荻原を上回る91.50点をマークし、合計得点で3位につける活躍。日本勢はさらに長谷川帝勝が5位、木俣椋真が10位と計4名が決勝に駒を進め、メダル獲得へ期待が高まっている。

TVerでは2月6日（金）開幕するミラノ・コルティナオリンピック™を無料配信！

TVer特設ページ：http://tver.jp/olympic/milanocortina2026/

五輪特集ページ：https://x.com/i/events/2011225555505434624

テレ東 「ミラノ・コルティナ2026オリンピック™」アスリートキャスターは元フィギュアスケート五輪日本代表の村上佳菜子に！テレ東系 ウィンタースポーツ2026テーマソングはUVERworld「EVER」に決定！

2026年2月6日にイタリアで開幕するミラノ・コルティナオリンピック™でテレ東はアイスホッケー女子予選やスノーボード男子ハーフパイプ予選を中心に、大会序盤から注目の試合を中継。



＜放送情報＞

■2月1日（日）夜6時30分～8時50分

⼀流が⽬撃︕オリンピック伝説の試合ベスト10

■2月8日（日）昼11時00分～12時54分

ハイライト

■2月9日（月）夜6時50分～10時54分

【アイスホッケー女子】予選リーグ 日本 vs イタリア

■2月12日（木）朝3時00分～6時00分

【スノーボード男子】ハーフパイプ予選

■2月15日（日）朝2時35分～6時00分

【カーリング女子】予選リーグ 日本 vs アメリカ

■2月22日（日）朝3時30分～7時00分

【フィギュアスケート】エキシビション



＜出演者＞

村上佳菜子（アスリートキャスター）

冨田有紀（現地キャスター・テレビ東京アナウンサー）

中根舞美、松澤亜海（東京キャスター・テレビ東京アナウンサー）

＜テレ東系ウィンタースポーツ2026テーマソング＞

UVERworld『EVER』