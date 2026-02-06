来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇２月９日



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査



◇２月１０日



０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：５０ 日・マネーストック

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

２２：３０ 米・雇用コスト指数

２２：３０ 米・輸出入物価指数

２２：３０ 米・小売売上高



◇２月１１日



００：００ 米・企業在庫

１０：３０ 中・生産者物価指数

１０：３０ 中・消費者物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

※建国記念の日の祝日で日本市場は休場



◇２月１２日



０４：００ 米・月次財政収支

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

１６：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



◇２月１３日



００：００ 米・中古住宅販売件数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

１９：００ ユーロ・貿易収支

２２：３０ 米・消費者物価指数







◎決算発表・新規上場など



○２月９日



決算発表：大林組<1802>，五洋建<1893>，日産化<4021>，協和キリン<4151>，ブルーゾーン<417A>，東応化<4186>，メルカリ<4385>，日本新薬<4516>，エーザイ<4523>，関西ペ<4613>，上村工<4966>，デクセリ<4980>，ニチアス<5393>，丸一管<5463>，日製鋼<5631>，住友鉱<5713>，古河電<5801>，フジクラ<5803>，ＳＷＣＣ<5805>，楽天銀<5838>，リクルート<6098>，川重<7012>，西日本ＦＨ<7189>，メディパル<7459>，リンテック<7966>，オリックス<8591>，菱地所<8802>，スターツ<8850>，京王<9008>，ＳＢ<9434>ほか



○２月１０日



決算発表：日揮ＨＤ<1963>，ヤクルト<2267>，アルフレッサ<2784>，オープンＨ<3288>，飯田ＧＨＤ<3291>，東レ<3402>，クラレ<3405>，ＳＵＭＣＯ<3436>，菱ガス化<4182>，ＡＤＥＫＡ<4401>，ＵＳＳ<4732>，資生堂<4911>，ＪＸ金属<5016>，出光興産<5019>，インフロニア<5076>，太平洋セメ<5233>，ＤＯＷＡ<5714>，いよぎん<5830>，洋缶ＨＤ<5901>，住友重<6302>，シャープ<6753>，三井Ｅ＆Ｓ<7003>，ＩＨＩ<7013>，マツダ<7261>，ホンダ<7267>，シマノ<7309>，ワークマン<7564>，丸井Ｇ<8252>，東急<9005>，ＪＲ九州<9142>ほか



○２月１２日



決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，長谷工<1808>，鹿島<1812>，山パン<2212>，明治ＨＤ<2269>，サントリＢＦ<2587>，キオクシア<285A>，ＪＴ<2914>，ネクソン<3659>，楽天Ｇ<4755>，住友ゴム<5110>，三菱マ<5711>，しずおかＦＧ<5831>，ニッパツ<5991>，アマダ<6113>，ＳＭＣ<6273>，クボタ<6326>，ダイフク<6383>，コクサイエレ<6525>，堀場製<6856>，シスメックス<6869>，日産自<7201>，いすゞ<7202>，パンパシＨＤ<7532>，ゼンショＨＤ<7550>，ユニチャーム<8113>，サンリオ<8136>，東建物<8804>，西武ＨＤ<9024>，光通信<9435>，ＳＢＧ<9984>ほか



○２月１３日



決算発表：住友林<1911>，大和ハウス<1925>，キリンＨＤ<2503>，マツキヨココ<3088>，レゾナック<4004>，テルモ<4543>，大塚ＨＤ<4578>，日本ペＨＤ<4612>，ＥＮＥＯＳ<5020>，三井金属<5706>，日本郵政<6178>，三井海洋<6269>，荏原<6361>，かんぽ生命<7181>，ゆうちょ銀<7182>，ヤマハ発<7272>，オリンパス<7733>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，大日印<7912>，アシックス<7936>，三菱ＨＣキャ<8593>，ＳＯＭＰＯ<8630>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>，ソニーＦＧ<8729>，第一生命ＨＤ<8750>，東京海上<8766>，Ｔ＆Ｄ<8795>，ＮＸＨＤ<9147>，セコム<9735>，ニトリＨＤ<9843>ほか



※東証スタンダード上場：ＴＯブックス<500A>





出所：MINKABU PRESS