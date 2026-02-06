【日東紅茶】牛乳や炭酸で割るだけ「おうちカフェシリーズ」にマンゴーラッシー&クラフトコーラが新登場、レモネードはリニューアル

紅茶ブランドの日東紅茶は、牛乳や炭酸で割るだけで手軽にカフェ気分を楽しめる希釈飲料『日東紅茶 おうちカフェシリーズ』より、新商品「日東紅茶 オリジナルマンゴーラッシーベース 490ml」、「日東紅茶 オリジナルクラフトコーラベース 480ml」を2月23日(月)より新発売する。また、「日東紅茶 オリジナルレモネードベース 490ml」は同日よりリニューアル発売となる。価格は3品とも、希望小売価格で390円(税抜)。

【画像を見る】日東紅茶「おうちカフェシリーズ」のマンゴーラッシーベース、クラフトコーラベース、ミルクティーベース、チャイベースの画像を見る

〈日東紅茶 おうちカフェシリーズ〉

◆オリジナルマンゴーラッシーベース 490ml

牛乳で割るだけで手軽に楽しめる、希釈タイプのマンゴーラッシー。マンゴーの芳醇な甘味と、ラッシーの爽やかさをイメージした味わいに仕上げており、リラックスタイムはもちろん、食事時にも楽しめるよう開発された。3倍希釈推奨。

◆オリジナルクラフトコーラベース 480ml

炭酸水で割るだけで楽しめる、希釈タイプのクラフトコーラ。シナモン、カルダモン、クローブ、ナツメグ、ショウガ、コショウの6種類の香辛料抽出物を使用し、柑橘の爽やかな香りとスパイスの複雑な味わいが特徴。いつものコーラとはひと味違う、特別感のある一杯に仕上げている。3倍希釈推奨。

◆オリジナルレモネードベース 490ml

水や炭酸で割るだけで楽しめる、希釈タイプのレモネード。今回のリニューアルにより、新たに瀬戸内レモンエキスを配合した。ビタミンCを含み、クエン酸1000mg(1杯40ml換算)を配合。はちみつ入り。4倍希釈推奨。

◆オリジナルミルクティーベース 480ml

既存ラインアップ。香り立ちの良い、華やかな紅茶の香りが広がる。3倍希釈推奨。

◆オリジナルチャイベース 480ml

既存ラインアップ。6種のスパイス抽出物を使用した、豊かな香りのチャイ。3倍希釈推奨。

〈開発担当者のコメント〉

オリジナルマンゴーラッシーベース/オリジナルレモネードベース開発担当の河村 玲奈氏は「オリジナルマンゴーラッシーベースは、甘酸っぱく爽やかなマンゴーラッシーの味わいを目指し、マンゴーとヨーグルトの香味バランスにこだわりました。インドカレー店で飲んだあの味を思い出すような、ご家族みんなで楽しめる商品となっております。

『日東紅茶 おうちカフェシリーズ』の中でも人気のレモネードベースは、既存ユーザーに好評の味をベースに、事前リサーチで訴求力の高かった瀬戸内レモンエキスを加え、より爽やかな味わいを目指して味づくりをしました」とコメントした。

オリジナルクラフトコーラベース開発担当の中島 瑞穂氏は「幅広いお客様にお楽しみいただけるよう、スパイスの奥行きのある香りと柑橘の爽やかさ、飲みやすさのバランスにこだわり、軽やかな後味に仕上げています。

暑い季節はもちろん、気分転換やくつろぎ時間のお供として、ひと口で気分が上がるような一杯をお届けします」とコメントした。