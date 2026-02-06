レイカーズがシクサーズに逆転勝利…リーブスがベンチから35得点、八村塁は14得点7リバウンド

2月6日（現地時間5日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでフィラデルフィア・セブンティシクサーズと対戦した。

レイカーズはルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

第1クォーターから追いかける展開が続くなか、10点ビハインドで迎えた残り4分59秒に八村が3ポイントシュートを成功。ダルトン・コネクト、マキシ・クリーバーも加点した。

第2クォーターは序盤からオースティン・リーブスを中心に応戦したものの、51－59とリードを8点に広げられて終了。ハーフタイムを迎え、リーブスが14得点、ドンチッチが10得点、エイトンとラレイビアがともに6得点をマークした。

後半はドンチッチが左足の痛みを理由に欠場し、八村が先発陣とともに第3クォーター開始から出場。残り1分32秒に3ポイントを沈めると、ジャンプショット、フリースローで立て続けに得点を挙げた。

第4クォーターはリーブスの連続得点で始まり、開始1分44秒に93－87と6点リード。ジャレッド・バンダービルト、レブロン、スマートも加勢し、シクサーズを突き放した。

終盤に追い上げられながら、最終スコア119－115でホーム8連戦の初戦に勝利。リーブスが35得点6リバウンド、レブロンが17得点10アシスト、ラレイビアが14得点3スティール、エイトンが10得点6リバウンド2ブロックをマークしたほか、八村がフィールドゴール7本中5本成功、フリースロー2本中2本成功で14得点に7リバウンド1アシストを記録した。

なお、レイカーズは8日（同7日）にゴールデンステイト・ウォリアーズと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 119－115 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ



LAL｜21｜30｜34｜34｜＝119



PHI｜27｜32｜28｜28｜＝115



RUI SEALS THE DEAL 😤

Lakers win at home! https://t.co/yce2BKLCXC pic.twitter.com/VvDUyPTp94

- NBA (@NBA) February 6, 2026

【動画】八村塁が試合を決定づけるダンク