パーソルイノベーションが展開する転職エージェント「ピタテン」が、2026年2月5日より、公式LINEアカウントの登録特典として「はじめての転職 完全攻略ガイド2026」を無料提供します。

フリーターからの就職や、はじめての転職を考えている方に向けた、転職初心者必携のガイドブックです☆

ピタテン「はじめての転職 完全攻略ガイド2026」

提供開始日：2026年2月5日（木）

料金：無料

受け取り方法：ピタテン公式LINE登録

このガイドは「はじめての転職で、何から始めればいいかわからない」という方に向けて作られました。

転職でつまずきやすいポイントを漫画形式でわかりやすく解説しています。

「未経験転職の必勝5ステップ」「履歴書・職務経歴書の書き方」「面接質問これだけ」「内定後に大事なこと」など、実践的なノウハウが満載です。

スマートフォンでいつでもどこでも読めるため、隙間時間で転職準備を進めることができます。

ガイドの受け取り方

このガイドは、ピタテン公式LINEアカウントに登録した方への特典として提供されます。

LINE登録後、案内に沿ってガイドをダウンロードできます。

オウンドメディア「転職！ヒントBOX」

「転職！ヒントBOX」は、求職者がより良いキャリア選択を行えるよう、転職に役立つノウハウや業界動向、履歴書の書き方や面接対策など、実践的な情報をわかりやすく提供するメディアです。

記事は人材紹介サービス「ピタテン」の知見を活かし、専門性と信頼性を重視して執筆されています。

今後も定期的にコンテンツが更新され、転職を考えるすべての方にとって「ヒント」となる情報が発信されます。

人材紹介サービス「ピタテン」

「ピタテン」は、未経験の方でもチャレンジしやすい求人を厳選し、内定までの間、キャリアアドバイザーがマンツーマンでサポートする転職エージェントです。

量より質にこだわった丁寧なサポート体制が特徴。

パーソルグループが持つノウハウを活かし、人材不足が深刻化するエッセンシャルワーク領域における人材紹介という形で、求職者だけでなく人材確保に悩む企業に対しても最適なソリューションを提供しています。

転職を考えているけれど、何から始めればいいかわからない方にとって心強い味方となるガイドブック。

漫画形式でわかりやすく、スマホで手軽に読めるため、通勤時間や休憩時間を活用して転職準備を進められます。

LINE登録だけで無料で受け取れるので、転職を考えている方はぜひチェックしてみてください！

ピタテン「はじめての転職 完全攻略ガイド2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. ガイドブックはいつから受け取れますか？

2026年2月5日（木）より、ピタテン公式LINEアカウントに登録した方全員が受け取れます。

Q. 受け取りに料金はかかりますか？

無料です。

LINE登録後、案内に沿ってダウンロードしてください。

Q. どのような内容が掲載されていますか？

「未経験転職の必勝5ステップ」「履歴書・職務経歴書の書き方」「面接質問これだけ」「内定後に大事なこと」など、転職活動に必要なノウハウが漫画形式でわかりやすく解説されています。

Q. スマートフォンで読めますか？

はい、スマートフォンでいつでもどこでも読むことができます。

隙間時間を活用して転職準備が進められます。

Q. ピタテンとはどのようなサービスですか？

未経験者向けの求人を厳選し、キャリアアドバイザーがマンツーマンでサポートする転職エージェントです。

エッセンシャルワーク領域への正社員転職が得意なサービスとなっています。

