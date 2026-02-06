MTもあるスズキの新型SUVとは！

2025年9月、スズキが新型SUV「ビクトリス」をインドで発表しました。

新型ビクトリスは、スズキのインド子会社であるマルチ・スズキ・インディアが販売する新型SUVです。

生産はマルチ・スズキのカルコダ工場で行われ、インド以外にも100以上の国・地域へ輸出される予定です。

現在、コンパクトSUV市場は世界的に盛り上がっており、これはインドも同様ですが、ビクトリスは次世代のフラッグシップモデルとして大きな期待が掛けられています。

新型ビクトリスは、スズキの「Heartect（ハーテクト）」プラットフォームを採用し、ボディサイズは全長4360mm×全幅1795mm×全高1655mm。スズキの新興国向けモデルでは「エルティガ」や「グランドビターラ」近いサイズとなります。

エクステリアはフロントのシャープな造形が大きな特徴。力強い印象の大きめグリルを採用しているモデルが多い中、ビクトリスはグリル部をスリム化。横並びの個性的なライト配列が魅力のLEDヘッドランプと組み合わせることで、洗練されたイメージを高めています。

また、カラーリングは単色と2トーンの2パターンを用意。他にもオプションパッケージとしてダーククローム仕様のパーツをエクステリアに追加した、よりスタイリッシュなモデルも設定されています。

インテリアは「モダンなスタイリングと日常での快適性を兼ね備えたデザイン」です。カラーリングはブラックとアイボリーの3種類。64色から選べるLED室内イルミネーションや、洗練されたインパネのデザインなど、高級感のある空間を実現しました。

パワートレインは、1.5リッターエンジンのマイルドハイブリッドとストロングハイブリッド、CNG（天然ガス）の3種類。トランスミッションはマイルドハイブリッドが5速MTまたは6速AT。ストロングハイブリッドはCVT、CNGは5速MTとの組み合わせです。

このうちCNG仕様モデルは、CNGタンクをボディ下に配置する「アンダーボディタンクレイアウト」をスズキ車で初めて採用。タンクをボディの下側にすることで、広いラゲッジスペースを確保しました。

衝突被害軽減ブレーキやレーンキープアシスト、ブラインドスポットモニター、全方位モニター用カメラといった安全装備のほか、「タイヤ空気圧モニター」を採用しているのも大きな特徴。足の動きを感知して自動で開閉する「ハンズフリーパワーバックドア」もユーザーにとってうれしい機能装備でしょう。

※ ※ ※

新型ビクトリスのインドでの価格は104万9900ルピー（日本円で約181万円）からとなっており、同クラスでも手ごろな価格に抑えられています。インド市場だけでなく、他の国への輸出も予定されていますが、日本にも上陸するのか注目です。