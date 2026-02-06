【「ブラビア X75WL」シリーズ（55インチ/65インチ）】 セール中

ブラビア KJ-55X75WL

Amazonにて、ソニーの4K液晶テレビ「ブラビア X75WL」シリーズの55インチと65インチが割引価格で販売されている。

「ブラビア X75WL」は、Google TVを搭載し、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作ができる。リモコンの「Google アシスタント」ボタンを押して、会話をするように見たい動画を探せる「音声検索」も搭載。

また、地上放送やネット動画など、あらゆるコンテンツを高精細な映像に作りかえる超解像エンジン「4K X-Reality PRO（4K エックス リアリティー プロ）」を搭載。ハイビジョン映像を4Kにアップコンバートするデータベースと、4K映像をさらに高精細化するさまざまな映像に対応したデータベースを参照することで、最適な高精細化処理を行なう。さらに、音の歪（ひず）みを低減する形状の振動板を採用した「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現する。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ブラビア KJ-55X75WL

参考価格：148,500円

セール価格：102,000円

割引率：31％

ブラビア KJ-65X75WL

過去価格：142,000円

セール価格：124,000円

割引率：13％

※参考価格および過去価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。