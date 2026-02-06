映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）でW主演を務める浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）が、『ZIP!』『DayDay.』（共に日本テレビ系）に出演。それぞれの公式SNSでオフショットが公開されている。

【写真】目黒蓮と浜辺美波が並んだ『ZIP!』『DayDay.』オフショット

■阿部亮平との共演に歓喜する声も続々と到着

『ZIP!』公式Xで公開されたのは、2月6日の放送のオフショット。目黒はおでこを出したヘアスタイルに、ブラウンシャツをパンツにインしたスタイル。襟元＆袖口から黒いシャツを覗かせたレイヤードコーデとなっている。

浜辺は上品な外ハネヘアに、ボタニカル柄の半袖セットアップをあわせたスタイル。ふたりは『ZIP!』ロゴを持って顔を傾け、ニッコリ笑顔を浮かべている。

コメント欄には「ふたりともかわいい」「身長差に萌える」「渡航前の貴重なめめ」「顔の傾け方が絶妙」などといったファンの声が続々と到着。

また、この日の番組には金曜レギュラーパーソナリティを務めている阿部亮平も出演。「阿部亮平が語るSnow Man新曲『STARS』秘話」とも予告されており「朝からめめあべ眼福」「ワイプの阿部ちゃんとめめの共演うれしい」といった声も続々と届いている。

『DayDay.』には2月5日に登場。公式Xでは、松村北斗（SixTONES）、佐野勇斗（M!LK）＆倉科カナ、それぞれのオフショットと共に、目黒がデイくん、浜辺がデイちゃんを持って、映画のポスターの前で微笑むオフショットが公開されている。

ふたりがインタビューで回答した「新人時代のハプニングは？」についても公開されており、目黒は「（ジュニア時代に）よく出とちる。出ていくタイミングをミスって出て行っちゃって。早くに出ちゃったら、全力でフリーダンスを踊りながら、みんなを待つ。ふっかさん（深澤辰哉）は、デビューしてから、出とちってたことありましたね（笑）」というエピソードを明かしている。

また浜辺の「最初の『東宝シンデレラ』オーディションの最後の最後ではける時に、靴が脱げてしまって。でも、（『東宝シンデレラ』で）シンデレラだからって、後々はほめられました！けど、15年ずっと使われ続けてるんですよ（笑）。恥ずかしいです」という話も公開されている。

■“めめあべ”も実現した『ZIP!』オフショット

■深澤辰哉のエピソードも明かした『DayDay.』オフショット