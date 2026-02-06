パルマが鈴木彩艶のトレーニング復帰を報告!! 今月下旬に戦線復帰の可能性も
パルマは5日、公式Xを通じてGK鈴木彩艶がトレーニングに復帰したことを伝えた。
鈴木は昨年11月8日のミラン戦で左手中指と舟状骨を骨折。同13日に日本で手術を行い、以降も日本でリハビリの第一段階を送っていた。ただクラブは1月22日、鈴木がパルマの練習場に姿を見せたことを報告。チームメイトとの再会を喜ぶ様子を収めた動画も公開していた。
そうしたなか、クラブは鈴木がキーパーグローブを着用してボールを扱う写真をXに掲載。英語版Xは「おかえり彩艶」と伝え、日本語版Xでは「ザイオンがトレーニングに復帰!」と綴られている。
『フットイタリア』は4日に鈴木の公式戦復帰目安について「3月まで欠場することが予想されていたが、日本代表選手は急速な回復プロセスを経て2月下旬に復帰する可能性がある」と伝えている。3月には日本代表のイギリス遠征も控えており、守護神の復帰が近づいているようだ。
鈴木は昨年11月8日のミラン戦で左手中指と舟状骨を骨折。同13日に日本で手術を行い、以降も日本でリハビリの第一段階を送っていた。ただクラブは1月22日、鈴木がパルマの練習場に姿を見せたことを報告。チームメイトとの再会を喜ぶ様子を収めた動画も公開していた。
そうしたなか、クラブは鈴木がキーパーグローブを着用してボールを扱う写真をXに掲載。英語版Xは「おかえり彩艶」と伝え、日本語版Xでは「ザイオンがトレーニングに復帰!」と綴られている。
『フットイタリア』は4日に鈴木の公式戦復帰目安について「3月まで欠場することが予想されていたが、日本代表選手は急速な回復プロセスを経て2月下旬に復帰する可能性がある」と伝えている。3月には日本代表のイギリス遠征も控えており、守護神の復帰が近づいているようだ。
ザイオンがトレーニングに復帰!#鈴木彩艶 pic.twitter.com/ghvVn1ThP0— パルマ・カルチョ1913 (@ParmaCalcioJPN) February 5, 2026