6日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数518、値下がり銘柄数842と、値下がりが優勢だった。



個別ではダントーホールディングス<5337>がストップ高。ソケッツ<3634>、日本精密<7771>、マツモト<7901>は一時ストップ高と値を飛ばした。美樹工業<1718>、大本組<1793>、第一建設工業<1799>、ナカノフドー建設<1827>、イチケン<1847>など65銘柄は昨年来高値を更新。三光産業<7922>、ヒーハイスト<6433>、住石ホールディングス<1514>、福島銀行<8562>、助川電気工業<7711>は値上がり率上位に買われた。



一方、大阪製鐵<5449>がストップ安。クオンタムソリューションズ<2338>、ＡＮＡＰホールディングス<3189>、ＩＧポート<3791>、日本オラクル<4716>、辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A>など8銘柄は昨年来安値を更新。ジェイ・イー・ティ<6228>、エーアンドエーマテリアル<5391>、大木ヘルスケアホールディングス<3417>、ジーイエット<7603>、オリエンタルチエン工業<6380>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

