【石ノ森萬画館】3月20日より第1弾リニューアルオープン! -新展示エリアの公開を予定
石ノ森萬画館では、館内常設展示の内容充実を目的とした展示改修工事を実施しており、3月20日より、常設展示の第一弾リニューアルを公開する。
常設展示の第一弾リニューアル
今回の改修は、展示内容の更新と鑑賞環境の向上を目的としたもので、萬画館を代表するヒーロー作品の展示構成を見直し、より分かりやすく、幅広い世代に親しんでもらえる内容へと段階的に刷新していく取り組みだ。
第一弾となる3月20日からは、仮面ライダー展示コーナーの展示内容の拡充、体験型展示「サイクロン号に乗る!」のリニューアル、新展示エリア(ゴレンジャーの世界/仮称)を中心に公開を予定している。
なお、1月29日から3月19日までの期間は、臨時休館となっている。
現在の石ノ森萬画館の様子(2026年1月29日撮影)
石ノ森萬画館では、今後も展示の段階的な更新を通じて、石ノ森章太郎作品の魅力や「萬画」の世界をより深く体感してもらえる施設づくりを進めていく。
常設展示の第一弾リニューアル
今回の改修は、展示内容の更新と鑑賞環境の向上を目的としたもので、萬画館を代表するヒーロー作品の展示構成を見直し、より分かりやすく、幅広い世代に親しんでもらえる内容へと段階的に刷新していく取り組みだ。
なお、1月29日から3月19日までの期間は、臨時休館となっている。
現在の石ノ森萬画館の様子(2026年1月29日撮影)
石ノ森萬画館では、今後も展示の段階的な更新を通じて、石ノ森章太郎作品の魅力や「萬画」の世界をより深く体感してもらえる施設づくりを進めていく。