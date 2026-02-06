高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】ヘブンの本が完成して喜ぶ錦織

2月6日第90回の最後に、第19週「ワカレル、シマス。」の予告が放送され、話題になっています。

画面は、吉沢亮さん演じる錦織のアップだけで20秒構成するという異例の予告となりました。

＊以下第90回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第90回あらすじ＞

トキはヘブン（トミー・バストウさん）と久しぶりに散歩を楽しむ。

しかし、ヘブンはどこかトキの様子に違和感を覚える。そんな中、再び松江に冬が訪れようとしていた。

ある夜、久しぶりの金縛りに驚いたトキは、心配するヘブンに「一緒に怪談を聞かないか」と提案し、フミ（池脇千鶴さん）に怪談を話してもらう。

しかし、ヘブンはトキの様子が気になってしまう。それから数日後、松野家にヘブン宛の大きな荷物が届けられる。

＜ドラマで流れた予告＞

真っ黒の画面に白抜きで次週予告の文字が映る。

蛇と蛙が会話している。

「来週は…」

遠くを見つめている錦織の横顔が映る。

憂いを帯びた表情が印象的だ。目にうっすらと涙が浮かび、瞳が潤んでいる。

「えッ？あっ、何かいやな予感」

「ヘブンさんにとって、イチバン大切な方ですよね」とトキの声がする。

「ニシコオリサン…トモダチ…デモ…」とヘブンの声が重なる。

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。