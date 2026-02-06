東京に、帰りたい…〈年収600万円〉生まれ故郷・四国に移住した52歳女性「都会に未練はない」が一変したワケ

子育てを終え、「もう東京にいる理由はない」と思った52歳のシングルマザー。満員電車も人混みもない暮らしを求め、生まれ故郷・高知へUターン移住を決断。ですが、待っていたのは想像していた“安心”とは少し違う日常だったのです。地元へ戻ったことで気づいた「自分の本当の居場所」とは？ 見ていきましょう。

東京に未練はない…52歳会社員が「Uターン移住」を決断

四国・高知県の山あいの町で生まれた中村美佐子さん（仮名・52歳）は、18歳で進学のため上京しました。その後、都内で就職し、結婚、出産。30代半ばで離婚してからは、シングルマザーとして一人で息子を育ててきました。

仕事と子育てに追われる日々。気づけば東京での暮らしは30年以上に及んでいました。

息子は社会人となり、数年前に独立。都内のマンションで一人暮らしを続ける美佐子さんの生活は、急に静かになります。

「子育てが終わって、もう東京にいる理由はないのかもしれない」

そう感じ始めた頃、頭をよぎるようになったのが、地元・高知で一人暮らしをする母の存在でした。70代後半に入り足腰も弱くなってきた母は、「私はまだ大丈夫だから」と繰り返します。その言葉をどこまで信じていいのか分かりません。

東京での年収は約600万円。自宅マンションは、売却すればまとまった資金になる見込みもありました。実家に住めば生活費はぐっと抑えられ、いざというときも安心です。

シングルで必死に築いたキャリアでしたが、今や「お局」扱いも増えました。人混みに押されながら満員電車に乗るのも苦痛です。ストレスから逃避したかったのかもしれませんし、帰巣本能だったのかもしれませんが、生まれ育った懐かしい地元に戻りたい――そう思ったのです。

「都会はもういい。地元に戻ろう」

そう決めてからの行動は、早いものでした。

Uターン移住を実行して気づいた「まさかの事実」

美佐子さんは都内のマンションを売却し、高知の実家に移り住みました。仕事は地元企業の事務職として再就職。収入は東京時代の半分近くまで下がりましたが、生活費に問題はまったくありません。

ところが、生活が落ち着くにつれて、少しずつ違和感が積み重なっていきます。まず、不便さ。山間部の実家から最寄りのスーパーまでは車で30分。もちろん歩ける距離ではありません。

「時々実家に戻ってきてましたから、重々わかっていたはずなんです。でも、いざ暮らすとなると、やっぱり不便なんですよ。一時的な帰省とはわけが違う。通勤は車なんですが、夜は真っ暗。思いのほか神経を使います」

何より戸惑ったのは、人との距離でした。

「輪の中に入るのが、こんなに難しいとは思いませんでした」

同級生の多くはすでに地元を離れ、県内の別エリアや県外に移り住んでいました。周囲は自分より年上の人ばかり。東京から戻ったバツイチというプロフィールは近所にも会社にも、なぜか知れ渡っていました。生まれ育った土地でしたが「よそ者」には違いありませんでした。

そんなある日、東京の友人から届いた1通のLINE。



「みんなで飲んでるよ」

スマホのビデオ通話でつなぐと、画面の向こうにはにぎやかな声。かつては自分もそこにいましたが、通話が切れた後には静かな部屋でひとり。そのとき、美佐子さんははっきりと気づきます。自分は、東京が好きだったのだと。

夜でも明るい街、あらゆる物が揃うお店、気の置けない友人たち。嫌だと思っていた人混みすら恋しくなったといいます。

移住は人生をリセットする魔法ではない

地方移住は、人生を劇的に変えてくれる万能薬ではありません。むしろ、自分が何に支えられて生きてきたのかを、静かに突きつけられる選択です。

「東京に未練はない」と思っていた美佐子さんは、移住して初めて、東京が自分の“居場所”だったことに気づきました。それでも、すぐに東京に戻るつもりはないといいます。

母のそばにいること。今は、自分の快適さよりも優先すべきものがあるからです。

「もし東京に残っていたら、母のことを考え続けていたと思います」

どちらを選んでも、完全な正解はない。そう思えるようになってから、気持ちは少し落ち着いたといいます。

「もし母が亡くなっても、ここに住むかと言われたら……東京に帰りたい。私にとっては、東京がベストな場所なんだと気づいたので」

移住とは、何かを手に入れる選択であると同時に、何かを手放す覚悟でもある――美佐子さんは今、その両方を抱えながら、静かな日々を生きています。