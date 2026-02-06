＜ご近所トラブル多い？＞一戸建てに住みたいけれど町内会が心配…人付き合いが下手な人には向かない？
住んでいる場所によっては、ご近所さんとの付き合いが密だったり、自治体の行事に参加したりすることもあるでしょう。人付き合いが苦手な人にとっては、それが苦痛になってしまう場合も。ママスタコミュニティのあるママも悩んでいるようで、こんな投稿がありました。
『物心ついたときから、あまり上手に人間関係を築けないタイプでした。今は賃貸のため、よくも悪くもほぼ人付き合いはありません。でも戸建てとなると地域の付き合いや、数ヶ月に1度の奉仕活動も組み込まれると思います。深入りするつもりは全くないですが、それでも怖いです。
でも子どもたちも小学生になり、各々の部屋を欲しがっているし、お友達と家の行き来をしたがっています。子どもたちの成長のためにも、今より広い戸建てに引っ越そうと旦那と日々話していますが、私の人付き合いの下手さで大丈夫なのか不安になってきました』
戸建てに引っ越すとご近所さんとの付き合いが密になったり、定期的な活動への参加があったりするかもしれません。また万一ご近所さんとトラブルになったら、すぐに引っ越すのが難しいのも戸建ての難点といえそうです。人付き合いが苦手な投稿者さんにはそのようなネガティブな感情があるようですが、戸建てでも問題なく暮らしているママもいるようです。コメントが寄せられました。
戸建てのほうがご近所付き合いが楽な場合も
『昔ながらの地域に家を建てて10年以上経ったけれど、町内会は回覧板がくるだけで何もないよ。ご近所さんとは挨拶程度。町内会も任意だから抜けるのも自由。ゴミは町内会は関係ない。戸建てでもこんなゆるい地域もあるよ』
『私もずっと付き合いが苦手だったけれど、戸建てのほうが楽だと感じた。以前賃貸マンションに住んでいた頃は、マンションのエントランスで集団で話し込んでいる人たちもいたし。今は戸建てに住んでいるけれど、井戸端会議をしている人もほぼいない』
『賃貸でも自治会に入らないといけない地域もあるらしいけれど、そういうところはどうするの？ 仕事や子どもの学校があるから、気軽に引っ越せないよね？』
戸建てに住むと自治体のイベントなどに参加したり、町内会に入会したりするイメージがあるかもしれませんが、場所によって違いがあるようです。あるママが住んでいる地域では、町内会はあるものの回覧板程度の付き合いだそう。そして町内会もいつでも抜けられて、自由度が高いようですね。
その一方で賃貸でも自治会があるケースもあるようです。賃貸だからといって人付き合いが少ないとも言えないのではないでしょうか。たとえば賃貸マンションのエントランスに人が集まっていると、そこを通って外に出ることになりますよね。挨拶をすれば問題ないでしょうが、話し込んでいる場所を通るのは気を遣うものでしょう。人付き合いや人との接触の有無は、戸建てか賃貸かだけでは判断できないのかもしれません。
賃貸か戸建てかよりも「ママ友」がカギ？
『いろいろな世代がいる戸建て地域なら、にこやかにサラッと挨拶して町内会の掃除などに参加して、当たり障りのない返事をしていれば問題ないと思う。でも子どもの同級生などママ友が多いところは、ズカズカ踏み込んでくる可能性があるから辛いかも』
『私も人付き合いが苦手だけど、生まれたときから一軒家でなんとか近所の方と付き合っている。わが家周辺の場合、マンションのほうがママ友付き合いを密にやっていて怖い感じ』
子どもがいるとママ友ができることもあるでしょう。自分と相性がよくて付き合いやすいママ友ならよいでしょうが、そうではないママ友も。プライベートなことを聞いてきたり、噂話をしたりする人もいるかもしれませんから、住みやすさは周囲にどんな人がいるかでも違ってきそうですね。投稿者さんは戸建てに住むのが怖いようですが、賃貸でもママ友が多く住むような場所であれば、その人たちとの付き合いがあるでしょう。むしろ同じ建物の中にいるということで、付き合いが密になることもあるかもしれません。
挨拶してマナーを守れば、ご近所付き合いは問題なし
『アパートや戸建てが入り交じっている自治区に住んでいるけれど、田舎でもそれほど干渉されないよ。自分から挨拶する、奉仕活動は参加するなど、マナーを守って悪目立ちしていなければ大丈夫』
『私も人付き合いが苦手だけれど、田舎の戸建てに住んでいるよ。ご近所付き合いも昔ほどではなく、奉仕活動もその時間だけ働いて終わり。挨拶だけちゃんとしておけば大丈夫！！』
人付き合いが苦手なために戸建てに住むことに抵抗を感じている投稿者さんですが、戸建てに住んだとしてもご近所さんとの付き合いはあまりないかもしれません。自治体でのゴミ拾いなどの奉仕活動はあるものの、きちんと参加をすれば何も言われることはないでしょう。何よりも大切なのは、挨拶をきちんとすることのようですね。逆に考えると、挨拶さえきちんとできていれば、それで最低限のコミュニケーションは取れていると言えるのではないでしょうか。そしてそれ以上深入りすることなく関係を維持しているケースもあるでしょう。投稿者さんは戸建てのご近所付き合いを心配していますが、その心配は杞憂に終わるかもしれません。