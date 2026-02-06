「9頭身の美少女」の衝撃的な半生。医学部受験を強要した母との決別…のちに実家を訪れて判明した“衝撃の事実”
TOKYO AUTO SALON 2024 の動画が出回ると、ひとりのキャンギャルに注目が集まった。再生数150万回。郄橋七瀬さん（@r77m722）、20歳だ。170センチ近くの長身と圧巻のスタイルを前に、思わず「これが9頭身か」と唸った。
一方、SNSにおける日々の発信などからもわかるように、一風変わった女性でもある。今をときめく美少女の、驚きの半生に耳を傾けた。
◆「ポーチ」を持ち歩くファンたち
――郄橋さんのファンは、非常に結束が固いことで知られていますよね。
郄橋七瀬さん：そうですね。不定期ですが、オフ会のようなものを開催していて、ファン同士もみんな仲が良いです。これは私の好みと被るのですが、おじさんが好きなんですよね。
――若くてきれいなモデルさんたちが言う「おじさん」って、いわゆるイケオジ限定だったりしませんか？
郄橋七瀬さん：私に限ってはそれはないですね。うだつが上がらない、元気もなければ自分に自信もない――そんなおじさんに惹かれるんです。私を応援してくれる人は、そういう方が多くて（笑）。おまけに私がとてもおっちょこちょいで、物をよく失くすのをみんな知っているので、コアなファンはひとり1個必ずポーチを持ち歩いていて、そのなかに生理用品とかメイク用品が入っていて、私が失くしたときにすぐに出してくれるんです。今、ファンと交流しているときが一番幸せかもしれないですね。
◆医学部受験のため、自由を奪われた幼少期
――なぜ「おじさんが好き」なのでしょう。
郄橋七瀬さん：自分でも意識したことはなかったのですが、おそらく母子家庭でずっと過ごしたことが関係しているかもしれません。生活のなかに父親がいないことに対して、コンプレックスがあるのでしょう。
私が4歳くらいのときに両親は離婚しました。かといって母との関係性は必ずしもよくなく、私を手元に置いておきたい母から、ときには軟禁のような状態にされることもしばしばありました。もちろん、殴られることは日常茶飯事です。
――差し支えなければ、お母様とのお話を聞かせていただけますか。
郄橋七瀬さん：茨城県の、両親とも医師という家庭に生まれました。離婚の話し合いのとき、母が「お前なんかいなくても食っていけるんだよ、バカ」と父に向かって吐き捨てるのをみて、子どもながらに「かっこいいな」なんて思ったりしたのを覚えています。
家庭に入るまで医師として働いていた母ですが、その後は学習塾で働いていたと思います。また、非常に教育にお金をかけてくれていて、幼稚園から塾に通っていました。国立の小中一貫校に受験をして入り、医学部を目指して勉強をしていたので、放課後に遊んだ記憶もほとんどありません。
◆母に隠れて「自費で受験した」
――息が詰まるような生活に、郄橋さんが嫌気が差してしまった。
郄橋七瀬さん：そうですね。私が大学進学を機に家を出ようとしていることを知った母は、「筑波大学医学群に行きなさい。お前にはその道しかない」みたいなことを言い出したりして。どうしても離れたい私は、本来禁止であったアルバイトを高校に隠れてやり、自分で東京の大学の受験費用を稼ぎました。早稲田大学には嫌われましたが、中央大学にはいることができ、今も通っています。
――親元を離れるとき、たいへんではなかったですか。
郄橋七瀬さん：たいへんでした。オンラインゲームで知り合った年上の女性のもとに身を寄せていたのですが、その間、ずっと「居場所を突き止めてやる」「興信所を使う」という連絡が入っていて、気が気ではありませんでした。実際、路上で見知らぬ人から写真をたくさん撮られたこともあり、それが結局何だったのかわかりませんが、母が依頼した人だったのかもと思ったりもします。
一方、SNSにおける日々の発信などからもわかるように、一風変わった女性でもある。今をときめく美少女の、驚きの半生に耳を傾けた。
――郄橋さんのファンは、非常に結束が固いことで知られていますよね。
郄橋七瀬さん：そうですね。不定期ですが、オフ会のようなものを開催していて、ファン同士もみんな仲が良いです。これは私の好みと被るのですが、おじさんが好きなんですよね。
――若くてきれいなモデルさんたちが言う「おじさん」って、いわゆるイケオジ限定だったりしませんか？
郄橋七瀬さん：私に限ってはそれはないですね。うだつが上がらない、元気もなければ自分に自信もない――そんなおじさんに惹かれるんです。私を応援してくれる人は、そういう方が多くて（笑）。おまけに私がとてもおっちょこちょいで、物をよく失くすのをみんな知っているので、コアなファンはひとり1個必ずポーチを持ち歩いていて、そのなかに生理用品とかメイク用品が入っていて、私が失くしたときにすぐに出してくれるんです。今、ファンと交流しているときが一番幸せかもしれないですね。
◆医学部受験のため、自由を奪われた幼少期
――なぜ「おじさんが好き」なのでしょう。
郄橋七瀬さん：自分でも意識したことはなかったのですが、おそらく母子家庭でずっと過ごしたことが関係しているかもしれません。生活のなかに父親がいないことに対して、コンプレックスがあるのでしょう。
私が4歳くらいのときに両親は離婚しました。かといって母との関係性は必ずしもよくなく、私を手元に置いておきたい母から、ときには軟禁のような状態にされることもしばしばありました。もちろん、殴られることは日常茶飯事です。
――差し支えなければ、お母様とのお話を聞かせていただけますか。
郄橋七瀬さん：茨城県の、両親とも医師という家庭に生まれました。離婚の話し合いのとき、母が「お前なんかいなくても食っていけるんだよ、バカ」と父に向かって吐き捨てるのをみて、子どもながらに「かっこいいな」なんて思ったりしたのを覚えています。
家庭に入るまで医師として働いていた母ですが、その後は学習塾で働いていたと思います。また、非常に教育にお金をかけてくれていて、幼稚園から塾に通っていました。国立の小中一貫校に受験をして入り、医学部を目指して勉強をしていたので、放課後に遊んだ記憶もほとんどありません。
◆母に隠れて「自費で受験した」
――息が詰まるような生活に、郄橋さんが嫌気が差してしまった。
郄橋七瀬さん：そうですね。私が大学進学を機に家を出ようとしていることを知った母は、「筑波大学医学群に行きなさい。お前にはその道しかない」みたいなことを言い出したりして。どうしても離れたい私は、本来禁止であったアルバイトを高校に隠れてやり、自分で東京の大学の受験費用を稼ぎました。早稲田大学には嫌われましたが、中央大学にはいることができ、今も通っています。
――親元を離れるとき、たいへんではなかったですか。
郄橋七瀬さん：たいへんでした。オンラインゲームで知り合った年上の女性のもとに身を寄せていたのですが、その間、ずっと「居場所を突き止めてやる」「興信所を使う」という連絡が入っていて、気が気ではありませんでした。実際、路上で見知らぬ人から写真をたくさん撮られたこともあり、それが結局何だったのかわかりませんが、母が依頼した人だったのかもと思ったりもします。