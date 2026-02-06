¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¤âËÜ¤¬ÆÉ¤á¤ë¿Í¡×¤¬·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡¢3¤Ä¤Î½¬´·¤È¤Ï¡©
¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¤âËÜ¤¬ÆÉ¤á¤ë¿Í¡×¤¬·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡¢3¤Ä¤Î½¬´·¤È¤Ï¡©
¡ÖÆÉ¤à¤Î¤¬Â®¤¤¿Í¤ÎÈëÌ©¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª
ÆÉ½ñÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¸»ú¤òÇ¾Æâ¤Ç¡È²»¡É¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¤½¤Î²»¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö²»¤ÎÍý²òÂ®ÅÙ¡×¡£¤³¤³¤òÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤Ï°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¼ª¤«¤éÇ¾¤òÃÃ¤¨¡¢Â®ÆÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÂ®Ä°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²òÎÏ¡¢µ²±ÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢ËÜµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¤âËÜ¤¬ÆÉ¤á¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤½¬´·¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖË»¤·¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÆÉ½ñ½Ñ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬¼ÂÁ©¤·¡¢ÆÉ½ñ¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¸ú¤¯ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÉ½ñ¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆËÜ¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÀÑÆÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Î¿ô¥Ú¡¼¥¸¤ÏÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢Â³¤¤ò³«¤¯µ¤ÎÏ¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤È¤«¡¢ºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÆÉ½ñ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡¢»Ï¤áÊý¤ÎÀß·×¤¬¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀ¼Á¡×¤È³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡ÖÂ³¤¯»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¬´·¡¡¡ÆÉ½ñ¤Ë°ÕÌ£¤òµá¤á¤Ê¤¤
¡¡¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤Ë¡Ö°ÕÌ£¡×¤òµá¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÉ½ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶µÍÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö°ÎÂç¤Ê¿Í¤ÎÃÎ¼±¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤à½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤½¤ÎÌÜÅª¤òÇØÉé¤¤¹þ¤à¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Â³¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¿Í´Ö¤ÏÊÑ²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢ÊÑ²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤Ï´í¸±¤À¡¢¤È¤¤¤¦ËÜÇ½¤¬ÂÎ¤Î±ü¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡ÖÆÉ¤à¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ã¡×¡ÖÆÉ¤ó¤À¤Ö¤óÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÆÉ¤à¹Ô°Ù¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤àÍýÍ³¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤Ç¤âÆÉ¤à¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤ÀÊ¸»ú¤òÄÉ¤¦¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£ÆâÍÆ¤ò´°àú¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£³Ø¤Ó¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖËÜ¤ò³«¤¯¡×¤³¤È¤À¤±¤òÀµ²ò¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆÉ½ñ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¸Â³¦¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¡£¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¬´·¢¡¡1Æü¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤é»î¤¹¡¢ÏÃ¤¹
¡¡¼¡¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢ËèÆüÁ´Éô¤òµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ö1Æü¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤é»î¤¹¡¦ÏÃ¤¹¡×¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÉ½ñ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÆ¬¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡ÖÁ´Éô³Ð¤¨¤Ê¤¤ã¡×¡ÖÁ´ÉôÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¸½¼Â¤Ï¡¢ÂÆÀ¤ÇÆÉ¤ó¤À¾ðÊó¤Ï±¦¤«¤éº¸¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¸ú¤¯¤Î¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¡È¤¬¤ó¤Ð¤ë¡É¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¹Í¤¨¤ë¹©Äø¤ò°ì²ó¶´¤à¡É¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¤ÏÄêÃå¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¡¢¤³¤ì¤ò°ì²ó¤ä¤ë¤À¤±¤ÇÇ¾¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç»ö¤Ê¾ðÊó¤À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ËèÆü¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Öº£ÆüÆÉ¤ó¤ÀÃæ¤Ç¡¢ÌÀÆü»î¤¹¤Ê¤é²¿¡©¡×¡ÖÃ¯¤«¤Ë°ì¸À¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¸À¤¦¡©¡×
¡¡¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¸À¤¤´¹¤¨¤¿¤ê¡¢»È¤¤Æ»¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¤¹¤«¡¢Ã¯¤«¤ËÏÃ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬°ìÇ¯Â³¤±¤Ð¡¢365²óÊ¬¤Î¼Â¸³¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ½ñ¤¬¡ÖÆÉ¤à¤À¤±¤Î»þ´Ö¡×¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¼Â´¶¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½¬´·£¡¡¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò·è¤á¤ë
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÀäÂÐ¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢Â¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¤¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡¢¾®Àâ¤¬¹¥¤¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö±ÇÁü¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤·¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¹¥¤¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤òÆÉ¤á¤Ð¡Ö°Õ¼±¹â¤¤·Ï¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤·¡¢¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤òÆÉ¤á¤Ð¡Ö¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¤À¡×¡Ö°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤â°¸ý¤ò¸À¤¦¿Í¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤·¡¢¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤âÃç´Ö¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥ëÁª¤Ó¤Î´ð½à¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬³«¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÉ½ñ¤ò¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¡¡ÆÉ½ñ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤µ¤¨¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤ÏÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ó¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸å¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¸å¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¡£¤à¤·¤í°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Û¤É»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤Þ¤º¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³¡×¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Î»ëÀþ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ë´ó¤»¤ë¡£¤³¤ì¤¬»°¤ÄÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÉ½ñ¤ÏºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½¬´·¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ½¬´·¤Ï¡¢µ¤¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦¼èºà²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë