6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3656ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3790.37ポイント ボリンジャーバンド3σ

3721.72ポイント ボリンジャーバンド2σ

3656.00ポイント 6日夜間取引終値

3653.07ポイント ボリンジャーバンド1σ

3652.41ポイント 5日TOPIX現物終値

3630.80ポイント 5日移動平均

3607.75ポイント 一目均衡表・転換線

3584.42ポイント 25日移動平均

3569.25ポイント 一目均衡表・基準線

3515.77ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3447.12ポイント ボリンジャーバンド2σ

3421.33ポイント 75日移動平均

3378.47ポイント ボリンジャーバンド3σ

3371.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3285.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3098.99ポイント 200日移動平均





株探ニュース

