TOPIX先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3656ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3790.37ポイント ボリンジャーバンド3σ
3721.72ポイント ボリンジャーバンド2σ
3656.00ポイント 6日夜間取引終値
3653.07ポイント ボリンジャーバンド1σ
3652.41ポイント 5日TOPIX現物終値
3630.80ポイント 5日移動平均
3607.75ポイント 一目均衡表・転換線
3584.42ポイント 25日移動平均
3569.25ポイント 一目均衡表・基準線
3515.77ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3447.12ポイント ボリンジャーバンド2σ
3421.33ポイント 75日移動平均
3378.47ポイント ボリンジャーバンド3σ
3371.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3285.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3098.99ポイント 200日移動平均
株探ニュース
