　6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3656ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3790.37ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3721.72ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3656.00ポイント　　6日夜間取引終値
3653.07ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3652.41ポイント　　5日TOPIX現物終値
3630.80ポイント　　5日移動平均
3607.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3584.42ポイント　　25日移動平均
3569.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3515.77ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3447.12ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3421.33ポイント　　75日移動平均
3378.47ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3371.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3285.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3098.99ポイント　　200日移動平均


株探ニュース