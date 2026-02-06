元セクシー女優でタレントのみひろが、過去の結婚生活での反省を振り返りながら、現在の切実な再婚願望を告白。自立した大人の女性としての新しい結婚観を語った。

【映像】みひろの“男性を喜ばせるテクニック”

2月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組内のVTR企画「本音はベッドの上で〜女子会編〜」に、鈴木奈々、益若つばさと共に出演したみひろ。再婚について問われると「うーん、子ども欲しいからね」と真っ先に本音を漏らし、益若の「令和の子どもを産んでみたかった」という言葉にも深く頷いた。

前回の結婚生活について、みひろは「最後の方、相手に依存しちゃってて」と回想。妊活のために仕事をセーブしていた時期があったと言い、「旦那の帰りを待つ女みたいになっていた。彼が全てだったから、負担に思わせちゃった」と当時の自分を分析した。その経験から、次なる結婚では「依存しない関係でいたい」と前を見据えた。

一方で、27歳でマイホームを購入していたという意外な自立心も判明。鈴木奈々から「今度（家に）遊びに行きたい！」と詰め寄られるも、「初めましてだし……」とガチで拒絶する一面も見せ、スタジオの笑いを誘った。