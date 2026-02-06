この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

2人目のタイミング、いつがベスト？「出産後1年は開けるべき」は本当か、最新研究で分かったこと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが、「子どもにとって ママもにとってベターな2人目3人目の『妊娠のタイミング』」と題した動画を公開。12人の子どもを産んだ助産師のHISAKOさんが、第2子以降の妊娠のタイミングについて解説した。



動画ではまず、視聴者から寄せられた「次の妊娠は1年開けた方がいいと言われたがなぜか」「産休・育休を繰り返すことで職場に迷惑がかかるのが気になる」といった悩みが紹介された。これに対しHISAKOさんは、一般的に「出産から次の妊娠まで最低でも1年は子宮を休ませた方が体に良い」とされるアドバイスの背景について、最新の研究データを基に解説する。



HISAKOさんによると、カナダの研究チームの論文では、出産から6ヶ月以内に次の妊娠をした場合、早産や子宮内発育不全といったリスクが統計的に上昇することが示されているという。また、WHO（世界保健機関）は「出産から次の妊娠まで1年6ヶ月開けること」を推奨している。一方で、その後の研究では「1年から1年2、3ヶ月」開ければリスクは上がらないというデータも存在するとした。



さらにHISAKOさんは、そのリスクの程度について「1年未満で妊娠した場合のリスクを1%と仮定すると、1年以上開けた場合は0.5%に下がる」と具体的な数字を提示。リスクは「半分になる」が、この差をどう捉えるかは人それぞれだと語った。生理学的には、産後に月経が再開すれば「体は次の妊娠の準備ができているサイン」であり、生物学的に見ても「人間はパパや祖父母など社会全体で子育てをするように進化したため、年子でも産める体になっている」と独自の視点を述べた。



職場への配慮については、「迷惑をかけるのは事実」と認めつつ、「権利だから当たり前」という態度ではなく、「いつもありがとうございます」という謙虚な気持ちを持つことが重要だとアドバイス。統計データはあくまで一つの指標であり、絶対的な正解はない。最終的には、年齢や仕事、家族計画といった自身の人生設計を考慮し、周囲への感謝を忘れずに決断することが大切だと締めくくった。