かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

「あなただったらどうしますか」に

答えられるか

新天地がどんな状況になっていて、どんなことに課題を持っていて、どういうことをすればよさそうかという仮説、とまでいかなくても「あなただったらどうしますか」に答えられるか、は入社・異動後すぐに問われてきます。

例えば転職して営業担当で入るのであれば、自分だったら何をどう営業すればより成果が出るのか、という考えは持っていたほうがいいでしょう。マーケティング担当で入るのであれば、自分が入ったらこういうことをしよう、こういうことをやめよう、という考えは持っておかないといけません。そもそも、こういうことが語れないと、採用面接に通過することすらできないかもしれない、とも言えますが。

「あなただったらどうしますか」が常に問われてくるということです。それを語れることは面接での武器にもなります。すべてを語るのかどうかはさておき、アイデアを持ってきてくれる、新しい風を運んで来てくれるということは、新天地にとってはとても大事なことです。

となれば、事前に会社について、あるいは異動先の組織や課題について、きちんと調べておかないといけません。

逆に、十分に調べていないにもかかわらず、「こうしたいです」というのは、ピント外れのコミュニケーションを引き起こすだけです。

実際にたくさん面接もしてきた私の印象では、会社について、あるいは募集職種に関しての状況について、全く調べていない人も少なくないな、と感じています。

例えばファミリーマートであれば、マーケティング部門のトップを務めている私のことを知らない人もいます。私はたくさんのメディアで、ファミリーマートのマーケティングについても語っています。にもかかわらず、それを読まずに最終面接に来るのは、あまりに準備が足りないと思います。

例えばSNS担当を募集するとなれば、「もしファミマのSNS担当になったらどうしますか？」という問いかけをします。ところが具体案がない人も少なくありません。それは、しっかり考え抜いていない、と判断されてしまいます。

転職に限らず、転勤でも異動後の上長からインタビューを受けることがあると思います。そのためにも、その部署のことを調べられるだけ調べて、「自分はこうしたい」と言えると、印象はまるで変わります。

仮説とまではいかなくても、「あなただったらどうしますか」「あなたはどうしたいですか」「あなたはどう思いますか」に答えられるかどうか。

これがちゃんとできていると、早く成功事例を作れる可能性が高まります。そうして、小さくても早く成功事例を作ることができれば、新天地での信頼は一気に高まるのです。

※本稿は『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』足立光（ダイヤモンド社）からの抜粋記事です。