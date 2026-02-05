キヤノン、14mmの超広角で開放F1.4の「RF14mm F1.4 L VCM」
キヤノンは2月5日、RFマウントの交換レンズの新製品「RF14mm F1.4 L VCM」を発表した。フルサイズ対応の超広角レンズで、開放F1.4の明るさながら小型軽量に仕上げた。価格はオープンで、キヤノンオンラインショップでの価格は368,500円。発売は2月20日。
14mmの超広角で開放F1.4の「RF14mm F1.4 L VCM」
キヤノンでは初めて、14mmの超広角で開放F1.4の明るさに仕上げた交換レンズ。サジタルフレアを抑制した光学設計で、星景も点の広がりを抑えた撮影が可能。
同日に発表した「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」（左）と並べたところ
このレンズの登場で、F1.4 L VCMシリーズは14mm/20mm/24mm/35mm/50mm/85mmの6本がそろった。いずれもサイズや操作性を統一している。
内部構成。とにかくレンズがぎっしり詰め込まれている
EOS R5 Mark IIに装着したところ
最大径×長さは約Φ76.5×112mm、重さは約578g。
