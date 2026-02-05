タレントで女優の岡田結実が2月4日にInstagramを更新し、第一子誕生を報告した。岡田は

《日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます》

と近況を記している。このほか《すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビックラブです。大切な文章の時でも、少し能天気な表現になってしまう私ですが、我が子の未来に責任を持ち、楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です》

と意気込みもつづっている。

「岡田さんはお笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右さんを父に持つ二世タレントですね。2025年4月に一般人男性との結婚を発表しました。妊娠の発表がなされていなかったので、突然の出産報告に驚きの声があがっています」（スポーツ紙記者）

さらにX上では、発表当日の岡田のテレビ出演に注目する声もある。

《岡田結実出産!? あれ、ヒルナンデス出てたよね、あら、そう、おめー》

《今日たまたまヒルナンデスで拝見していたのでビックリです》

こうした声が寄せられる理由を放送作家が語る。

「岡田さんは出産の報告では《この報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、落ち着いたこのタイミングでのお伝えとなりました事、何卒ご理解いただけますと幸いです》と記していますので、一連のゲスト出演の前に出産は終えていたものと見られます。生放送に出演した日にあえて出産報告を行ったのは、岡田さんなりのちょっとした“サプライズ”だったのかもしれませんね」

父親の持ちネタギャグにならえば“ウワオ!”な驚きの報告だったようだ。このところ岡田はマルチタレントとして活躍中だ。

「岡田さんは1歳から子役タレントとして活躍し、かつては“日本一忙しい女子高生”として知られていました。父親との“共演NG”も伝えられており、親子共演に頼らない実力でのブレイク。女優さんとしてはシリアスな演技をこなす一方で、バラエティ番組では明るく気さくなキャラクターで人気を博しています。今回の出産報告によって、今後はママタレとしての活躍にも期待が寄せられます」（前出・同）

岡田のさらなるブレイクは間違いなさそうだ。