実写映画「ブルーロック」今村遊大役は櫻井佑樹 キャスト発表11人目
【モデルプレス＝2026/02/05】俳優の櫻井佑樹が、高橋文哉主演の実写映画『ブルーロック』（2026年夏公開）に今村遊大（いまむら・ゆうだい）役で出演することが決定。2月5日、映画の公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】「ブルーロック」今村遊大の“チャラ男”実写ビジュアル
本作は累計発行部数5000万部を突破、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）の実写映画化。『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を務め、ワールドカップイヤーである2026年夏の公開を予定している。
櫻井が演じる今村は、ノリが軽くチャラい見た目で、一見やる気がないように見えるが、サッカーを恋愛に置き換えて試合を見定め、持ち前のスピードとテクニックを武器にフィールドを駆けまわるキャラクターだ。
1月26日より映画公式SNSが始動し、2月6日までの12日間連続で、物語のメインとなるチームZメンバー12人が毎日1人ずつSNS上で解禁。これまで、主人公・潔世一（いさぎ・よいち）役の高橋文哉をはじめ、蜂楽廻（ばちら・めぐる）役の櫻井海音、千切豹馬（ちぎり・ひょうま）役のなにわ男子・高橋恭平、國神錬介（くにがみ・れんすけ）役の野村康太、五十嵐栗夢（いがらし・ぐりむ）役の青木柚、成早朝日（なるはや・あさひ）役の西垣匠、我牙丸吟（ががまる・ぎん）役の橘優輝、雷市陣吾（らいち・じんご）役の石川雷蔵、伊右衛門送人（いえもん・おくひと）役の岩永丞威、久遠渉（くおん・わたる）役の浅野竣哉の出演が発表された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆櫻井佑樹、実写映画「ブルーロック」出演決定
◆人気サッカー漫画「ブルーロック」実写化 キャストは12日連続解禁
