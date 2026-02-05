人気アイドルグループ「虹のコンキスタドール」と「でんぱ組.inc」の元メンバーで、グラビアアイドルでVTuberの根本凪が、3日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）2026年２月10号で表紙を飾り、人気コーナー「美女地図」に登場した。



【写真】美しい曲線！圧巻のバックショット

3月でアイドルを卒業する、ねもちゃんの究極美ボディを本誌でラスト掲載！ 2月18日発売のメモリアル写真集に載せきれなかった、至極のアザーカットを届ける。海で水着からこぼれそうなド迫力ボディを披露すれば、ベッドでは大胆なバックショットで女性らしい曲線美を惜しげもなく魅せている。



根本は茨城県生まれ。アイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.ｉｎｃ」として活動後、VTuberとしても活躍。2026年3月末でアイドル卒業とタレント活動の一時休止を発表。卒業を記念して7 年ぶり待望のセカンド写真集が発売！ リリースイベントも開催予定。



ほかにも福岡を拠点に活動するアイドルグループ「Dear Princess」のメンバーで、グラビアアイドルとしても活動している小日向優花、グラビアアイドルで気象予報士の椿野ゆうこが登場している。



（よろず～ニュース編集部）