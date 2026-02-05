お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。2月3日の放送には、お笑いコンビ「ネコニスズ」が登場。自身のアルバイト経験について語った。

まずは「ネコニスズ」ヤマゲンのアルバイト経験談から。

ヤマゲンは豚カツ屋、吉祥寺・ハモニカ横丁の飲み屋、西麻布のクラブなど、様々な場所で働いていたという。

ヤマゲン「クラブではボーイ的に働いてたんですよ。女性は入場無料なので、足止めをするためにドリンクチケットを渡したりもしてました」

滝沢「それってモテるんじゃない？」

ヤマゲン「他のみんなはめっちゃモテてました！ 僕は口下手で、ドリンクチケットをすぐあげちゃってたんです。そしたら『あいつドリンクチケットくれるから』って、僕は（客に）追いかけ回されて……大阪から出てきたばかりで怖くて……お客さんから『ドリチケ』って呼ばれてました。それで裏に帰ったら『すぐにあげんなよ！』って怒られて」

コミカルな失敗談で笑いを取るヤマゲン。

そして続いて舘野のアルバイト経験談へ。舘野はカラオケ店の責任者として、10年ほど働いていたという。

舘野「『モグライダー』のともしげくんと一緒に働いてたんですけど、彼は僕よりも上の立場なんですよ。漫才中は噛んだりしてドジな感じで笑いを取ってたのに、アルバイト中は全然違って、スラスラ喋って指示してくるんです。それでめっちゃムカついちゃって……」

滝沢「ムカつくって！」

舘野「ライブとバイトが一緒の日とか、さっきまで（ライブで）あんなに噛んでる人だったのに、いきなり指示してるんじゃんって思って」

ヤマゲン「対応できひんねんな」

舘野「それでずっとともしげくんとケンカしてました。（アルバイトでは上だけど、芸人としては）ほぼ同期なので、納得いかなくて……生意気だーって思っちゃって……」