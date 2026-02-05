東京ディズニーリゾートは、首都圏在住のゲストを対象とした「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を販売！

東京ディズニーリゾート（オリエンタルランド）が、2026年4月6日（月）から6月30日（火）までの平日限定で利用できる特別なパスポートをラインナップします。

春の東京ディズニーリゾートをお得に楽しめるパスポートが登場します。

東京ディズニーリゾート「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」

販売期間：2026年2月6日（金）〜6月30日（火）

利用期間：2026年4月6日（月）〜6月30日（火）の平日

※祝日（4月29日、5月4日・5日・6日）を除く

対象者：首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県）に在住の方

販売場所：東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト

東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークへ、平日限定で入園できるお得なパスポート。

首都圏エリア（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県）に在住のゲストを対象に販売されます。

通常価格より大人は1,000円、中人は800円、小人は600円お得にパークを楽しめる内容となっています。

利用期間中には、東京ディズニーシーで25周年を祝うイベントが、東京ディズニーランドではヴァネロペが主役のイベントが開催されます。

それぞれのパークで始まる春のスペシャルイベントを、お得な価格で満喫できるチャンスです☆

東京ディズニーシー25周年「スパークリング・ジュビリー」

東京ディズニーシーでは、2001年のオープンから25周年を記念したアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタートします。

きらめきを増したパークの物語がこれからも続くことを願った、今年しか体験できない特別な祝祭の旅がゲストをいざないます。

また、2026年4月15日（水）からは「食で世界を巡る」をテーマにした「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」も開催されます。

ディズニー・パルパルーザ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を2026年4月9日（木）より実施します。

ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いた、とびきり楽しいスウィーツの世界へ様変わりしたパークを楽しめます。

チケット価格・詳細

「首都圏ウィークデーパスポート」の価格は以下の通りラインナップされています。

大人（18才以上）：8,400円（通常9,400円）

中人（中学・高校生／12才〜17才）：7,000円（通常7,800円）

小人（幼児・小学生／4才〜11才）：5,000円（通常5,600円）

※入園時に、現住所を確認できる証明書の提示が必要になる場合があります。

※首都圏に在勤・在学中でも、首都圏以外に在住の方は対象外となります。

※販売期間中であっても売り切れになる場合があります。

春のパークをお得に楽しめる、首都圏在住者限定の特別なパスポート。

東京ディズニーリゾート「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」の紹介でした。

