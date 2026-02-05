松村北斗『2026年 エランドール賞』を授賞「名誉ある場所に立てたことを本当にうれしく思います」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松村北斗（SixTONES）が、2月4日に都内で開催された『2026年 エランドール賞』授賞式に登壇。出演した作品の中で新鮮かつ優秀な演技を示した俳優に贈られるエランドール賞を、岡山天音、夏帆、佐藤二朗、高石あかり、芳根京子とともに受賞した。

■「松村北斗という宝を得たことで、日本の映画やドラマは物語れる幅が増えたと思います」（新海誠）

1年間を通じて活躍の著しい将来有望な俳優、業績の優れた個人、グループ作品に贈られる賞『2026年 エランドール賞』。かつて石原裕次郎や高倉健も受賞した栄誉ある賞ということで、森七菜、竹内涼真、寛一郎、吉沢亮、新海誠、和久井映見ら豪華ゲストたちもお祝いに駆けつけ、会場を大いに盛り上げた。

また、受賞者には、副賞として、TVガイドを発行する東京ニュース通信社から「TVガイド賞」として銀製の写真立てが贈られた。

松村北斗は、映画『ファーストキス １ST KISS』『秒速５センチメートル』、ドラマ『アンサンブル』『ラブリーアンサンブル』での演技を評価されてエランドール賞を受賞。松村北斗が主演した映画『秒速5センチメートル』の原作者・新海誠が登壇し、祝福の言葉を贈った。

■松村北斗 コメント

■新海誠（『秒速5センチメートル』原作者）コメント

