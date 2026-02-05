「今日好き」相塲星音、ノーメイク姿に絶賛の声「すっぴんがもう出来上がってる」「眉毛の形綺麗」
【モデルプレス＝2026/02/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が2月4日、自身のInstagramを更新。ノーメイク状態からメイクアップする様子を公開した。
【写真】「今日好き」美人JK「眉毛の形綺麗」衝撃の“すっぴん”姿
相塲は「メイク動画久々」とつづり、メイクアップ動画を公開。メイクをしていない状態から、カラーコンタクトを着け、メイク下地を塗る場面からフルメイクアップ完了までの動画となっている。
また「前日にメイク落とさずに寝ちゃって寝起きが悪かった、、笑」と可愛らしい一面もコメントしている。
この投稿にファンからは「ずっと綺麗」「すっぴんが赤ちゃん」「眉毛の形綺麗」「すっぴんがもう出来上がってる」「可愛すぎ」「参考になるメイク方法」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美人JK「眉毛の形綺麗」衝撃の“すっぴん”姿
◆相塲星音、メイク動画公開
相塲は「メイク動画久々」とつづり、メイクアップ動画を公開。メイクをしていない状態から、カラーコンタクトを着け、メイク下地を塗る場面からフルメイクアップ完了までの動画となっている。
◆相塲星音のメイク動画に反響
この投稿にファンからは「ずっと綺麗」「すっぴんが赤ちゃん」「眉毛の形綺麗」「すっぴんがもう出来上がってる」「可愛すぎ」「参考になるメイク方法」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】