¡ÖÅì¡×¡¦¡ÖÀ¾¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿ÆÃÊÌÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¡ÄJ¥ê¡¼¥°¤ÈÅíÅ´2¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¡ª
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´2 ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ®¤â ¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡Á¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï2026Ç¯8·î¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹ÔÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°Á´60¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢EAST¡§Åì¡¢WEST¡§À¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç³ÎÄê¤·¤¿½ç°Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÅìÀ¾¤Î¥¯¥é¥ÖÆ±»Î¤¬ÂÐÀï¤·¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤â¡ÖÅìÆüËÜÊÔ¡×¡ÖÀ¾ÆüËÜÊÔ¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Þ¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÅì¡×¡¦¡ÖÀ¾¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢J¥ê¡¼¥°¤È¡ÖÅíÅ´¡×¥³¥é¥Ü¤Î¸ÂÄê¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ï¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´2 ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ®¤â ¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡Á¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢2026Ç¯8·î¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹ÔÁ°¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¡£1993Ç¯¤Ë³«Ëë¤·33Ç¯¤ò·Ð¤¿J¥ê¡¼¥°¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÉáµÚ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤Î¿¶¶½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍýÇ°¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤ë¶¯¤¤·è°Õ¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¡ØJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¡Á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¹¬¤»¤Ê¹ñ¤Ø¡£¡Ù¤È¤¤¤¦J¥ê¡¼¥°¤ÎÍýÇ°¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òËÜÂç²ñ¤ÎÌ¾¾Î¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÅìÀ¾¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëº£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¤ï¤¬Ä®¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬60¥¯¥é¥Ö¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£J¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿ô¡¹¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤ËÃÏ°è¤ÎÌ¾Á°¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ØÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø¤È¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤·Â³¤±¤ëÌ¤Íè¤Ø¤Î°Õ»×¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö2025Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´£²¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ØÅìÆüËÜÊÔ¡Ù¡ØÀ¾ÆüËÜÊÔ¡Ù¤Î2¤Ä¤Î¥Þ¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤äÌ¾»º¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÊª·ï¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¡ØÅì¡Ù¡¦¡ØÀ¾¡Ù¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡ØÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ù¤È¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´£²¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢J¥ê¡¼¥°¤È¡ÖÅíÅ´¡×¥³¥é¥Ü¤Î¸ÂÄê¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
