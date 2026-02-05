大地真央70歳の誕生日、松嶋菜々子らドラマ『おコメの女』メンバーがお祝い！

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

第5話が放送される本日2月5日（木）は、同ドラマ出演の大地真央の誕生日。撮影の合間に、松嶋、佐野勇斗、長濱ねる、高橋克実、千葉雄大がサプライズでお祝いした。

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

スタッフのかけ声で始まったサプライズバースデーイベント。

帽子やカチューシャなど思い思いのスタイルでスタンバイしていたキャスト陣が「Happy birthday to you〜♪」と歌いながら登場し、驚く大地にカチューシャを着用した松嶋が「お誕生日おめでとうございます！」と大きな花束を贈る。

また、高橋が運んできた大地演じる“ガサ入れの魔女”飯島作久子を模したオリジナルケーキに、大地は「これ、すごいですね！」と目を丸くしていた。

「大好きなキャストの皆さんといつも温かく支えてくださっているスタッフの方々にお祝いしていいただいて本当に幸せです」と大感激の大地は、「本当にいい古希になります。“コキッ”とならないように骨折に気をつけます（笑）」と笑顔。

終始温かい空気が流れるなか、サプライズバースデーイベントは大成功で幕を閉じていた。