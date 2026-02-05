日本航空（JAL）は、「ユニ春2026×スカイメイト搭乗キャンペーン」を2月1日から28日まで実施する。

「スカイメイト」「JALカードスカイメイト」で、国内線に1回以上搭乗したJALマイレージバンク会員を対象として、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の「1デイ・スタジオ・パス」を抽選で100組200名に進呈する。パスは3月28日のみ有効で、当選者のうち学生はアトラクション貸切ナイト入場券とスーパー・ニンテンドー・ワールドのエリア入場確約券も受け取れる。

応募期間は2月1日午前10時から3月2日午前9時59分までで、抽選は3月上旬に実施し、当選通知は登録メールアドレスに送付する。賞品は3月28日に当選者受付場所で手渡しする。学生限定アトラクション貸切ナイトは午後8時から、スーパー・ニンテンドー・ワールドの入場確約は午後7時50分からとし、受付時に学生証を確認する。

ジェットスター・ジャパン、フジドリームエアラインズ（FDA）、天草エアライン、オリエンタルエアブリッジ、スプリング・ジャパン運航便とのコードシェア便は対象外。

また、1月30日から4月5日まで、JALマイレージバンクアプリのミッション達成者にオリジナルステッカーを配布する。受け渡しは午前11時から午後4時半まで。