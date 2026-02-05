米国のゲームに初登場

米国で人気の野球ゲーム「MLB The Show」の2026年度版で、東京ドームが使えるようになったことが発表された。しかし、日本のファンの間では看板のデザインにツッコミが殺到している。

今回の表紙にはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が選ばれ、2026年版ということでWBCのユニホームを着用したジャッジも描かれている。WBCモードも搭載されるようで、1次ラウンドが行われる東京ドームが同ゲームで初めて登場した。

MLB公式X（旧ツイッター）などで東京ドームの画像が公開されると、話題となったのがフェンスなどに描かれている文字だ。外野フェンスには企業ロゴの代わりに「頑張ってください！」「必勝」「よくやった！」「勝ちましょう！」と日本語が入っており、外野上部の看板にも「闘志」「ナイスバッティング」とストレートなワードが入った。

このデザインにX（旧ツイッター）のファンからは指摘が殺到。「外野手がボール追いかけてたら目の前に『闘志』って書いてある看板現れるのおもろい」「広告があまりにもひどい」「他人事すぎる」「こんな雑な日本語並べるなら無い方が100倍マシだろ」「海外ゲーム特有のクソダサ日本語フォント」「流石に権利がダメだったんやな」「勝ちましょう！ 頑張ってください！」「好きすぎる」とツッコミが入っていた。（Full-Count編集部）