¼ã¼Ô¤ÎÆ¯¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢½¢¿¦¡¦Å¾¿¦ÀèÁª¤Ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
10Ç¯Á°¤Ï¡¢²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤«¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤â½¼¼Â¤·¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¤Î2Âò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡Ö¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤È¤Ï¡¢»Ä¶È¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¼ÂÎÏ¤òÍÜ¤¦·Ð¸³¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹¼Â´¶¤â»ý¤Æ¤º¤Ëè§¤Ç¥¬¥¨¥ë¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´ë¶È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë´ë¶È¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ã¼Ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ñ¡¼¥×¥ë´ë¶È¤ò·ù¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Çº£¤Î²ñ¼Ò¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡È¤Û¤É¤Û¤É¡É¤Î°ÂÄê»Ö¸þ¤Î¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤À¡£º£¤Î²ñ¼Ò¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤º¤ì²ñ¼Ò¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬¥ê¥¹¥È¥é¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤â¤¢¤ï¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¼Ò¤ËµïÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉôÌç¤¬ºÆÊÔ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¾¿¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¯»Å»ö¤Î·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÀ®Ä¹¼Â´¶¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤òè§¤Ç¥¬¥¨¥ë¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥×¥ë´ë¶È¤Ø¤Î·ù°´¶¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤ä´íµ¡´¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ËÀ®Ä¹°ÕÍß¤ò»ý¤Ä¼ã¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£ALL DIFFERENT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬¼Â»Ü¤·¤¿2025Ç¯Â´¤Î¡ÖÆâÄê¼Ô°Õ¼±Ä´ºº¡×¡Ê2025Ç¯1·î31Æü¡Ë¤Ï¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦Æ¯¤¯ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ã¼Ô¤Ï¡ÖÊÑ²½¡¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
²óÅú¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡×¡Ê70.5¡ó¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡×¡Ê54.6¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤è¤ê³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¡×¡¢¢¡Ö³Ú¤·¤µ¤ÈÂçÊÑ¤µ¤¬Æ±¤¸¤°¤é¤¤¡×¡¢£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÑ²½¡¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡½¡½¤Î3¤Ä¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡¤Ï6.7¡ó¡¢¢¤Ï8.2¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢85.1¡ó¤Î°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤¬£¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÑ²½¡¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÄê¼Ô¤¬23.2¡ó¤â¤¤¤¿¡£º¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤¨¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁØ¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¶ìÏ«¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡È¾¼ÏÂ¥á¥ó¥¿¥ë¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤ÎÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ÇÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢Ä©Àï°ÕÍß¤ËË³¤·¤¤»Å»ö¤·¤«Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë´ë¶È¡×¤È¸«¤Ê¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÁØ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆþ¼Ò¤«¤éÌó1Ç¯·Ð¤Ä¤¬¡¢Å¾¿¦¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¼ã¼Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡Ö¥ì¥Ã¥É´ë¶È¡×¤È¤Ï²¿¤«
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Î¡ÖÃæÅÓºÎÍÑ¡¦Å¾¿¦³èÆ°¤ÎÄêÅÀÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¾¿¦»Ö¸þ¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ë¡Ö¸½ºß¤Î²ñ¼Ò¤ä¿¦¾ì¤¬¡Ø¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¤À¤È»×¤¦¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È20Âå¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬29.7¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬37.9¡ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·×67.6¡ó¤¬¼«¼Ò¤ò¥Ñ¡¼¥×¥ë´ë¶È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Å¾¿¦¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¼ã¤¯¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î¹â¤¤»Å»ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥¹¥¥ë½¤ÆÀ¤Ê¤É¼«¤éÀ®Ä¹¼Â´¶¤ò»ý¤Æ¤ë´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤ò¡¢É®¼Ô¤Ï¡È¥ì¥Ã¥É´ë¶È¡É¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É´ë¶È¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤Ê¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÖ»ú¤ò¿â¤ìÎ®¤¹´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶Ë¤á¤ÆÄ©Àï°ÕÍß¤¬¹â¤¤¡¢¾ðÇ®¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤È´¤±¤Ê¤¤¡¢¥¿¥Õ¤À¤±¤ÉÆ¯¤¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤À¡£
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢À®Ä¹¼Â´¶¤Î»ý¤Æ¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥×¥ë´ë¶È¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï²¿¤«´ÊÃ±¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤¤¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡ Ç¯¸ùÅª¤ÊÄÂ¶âÀ©ÅÙ¤«¤Ä¾º¿Ê¡¦¾º³Ê¤ËÇ¯¼¡À©¸Â¤¬¤¢¤ë
¢ ¸À¤ï¤ì¤¿»Å»ö¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Î¡Ö»Ø¼¨Ì¿Îá·¿¡×¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬¤¢¤ë
£ ²ñ¼Ò¼çÆ³¤ÇÅ¾¶Ð¤Ê¤É¤Î°ÛÆ°¡¦ÇÛÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤ ·ó¶È¡¦Éû¶È¤òÇ§¤á¤Ê¤¤
¥ OJT¡Ê¿¦¾ìÆâ¶µ°é¡Ë¤Î»ØÆ³Ìò¤òÆþ¼Ò2¡Á3Ç¯ÌÜ¤Î¼Ò°÷¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë
¦ ¿ÍºàÅê»ñ¡Ê1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¶µ°é¸¦½¤Èñ¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¤
¢£¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡á¥Ñ¡¼¥×¥ë´ë¶È¤ÎÆÃÄ§
¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëJTC¡ÊJapanese Traditional Company¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿ÆÃÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤âÆ±´ü¤È¤¿¤¤¤·¤ÆµëÍ¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÀèÇÚ¤è¤ê¤âÄã¤¤¤Î¤Ç¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¾º¿Ê¡¦¾º³Ê¤Ï3¡Á5Ç¯¤ÎÇ¯¼¡À©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¾º³Ê¤·¤Ê¤¤¤ÈÂç¤¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£
¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷ÅÚ¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¤ÇÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«È¯Åª¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´ë²è¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤âµÑ²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
£¤Ï²ñ¼Ò¤Î¿Í»ö¸¢¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤ä¿¦Ì³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´õË¾¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤º¡¢°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤»Å»ö¤äÅ¾¶Ð¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¡£
¤¤Î·ó¶È¡¦Éû¶È¤Ï¼Ò³°¤Î·Ð¸³¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¥ë¤¬¼ÒÆâ¤À¤±¤·¤«ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¥¹¥¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃÓ¤ÎÃæ¤Î¥«¥¨¥ë²½¤·¡¢Å¾¿¦¤Ç¤âÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â°ì¿ÍÁ°¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë»ØÆ³Ìò¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ËÜ¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úº¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÎOJT¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤¬¸À¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢OJT¤ÎÉÔÈ÷¤¬¿·Æþ¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ºË¾´¶¤òÀ¸¤ß¡¢Î¥¿¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¥ì¥Ã¥É´ë¶È¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÉ¸¤È´ë¶ÈÌ¾
°Ê¾å¤¬À®Ä¹¼Â´¶¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥×¥ë´ë¶È¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ç¤ÏÉ®¼ÔÄó¾§¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥É´ë¶È¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´ë¶È¤«¡£¥Ñ¡¼¥×¥ë´ë¶È¤ÈÈ¿ÂÐ¤Î´ë¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÉ¸¤Ï°Ê²¼¤Î5¤Ä¤À¡£»ØÉ¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ô»ú¡¦´ð½à¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ë¶È¼èºà¤äÀìÌç²È¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ 1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¶µ°é¸¦½¤Èñ¤¬10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢e-¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼«¸Ê³Ø½¬¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ »ñ³Ê¡¦¥¹¥¥ë½¤ÆÀ¤ò¾©Îå¤·¡¢¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î½õÀ®¶â¡¢¼èÆÀ¸å¤ÎÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
£ ¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë´õË¾¿½¹ðÀ©ÅÙ¤ä¼ÒÆâ¸øÊçÀ©¤ò³èÍÑ¤·¡¢Á´¼Ò¤Î°ÛÆ°¤Î¤¦¤Á´õË¾¿½¹ð¤ä¼ÒÆâ¸øÊç¤Î³ä¹ç¤¬3³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ ¥Ú¥¤¥Õ¥©¡¼¥¸¥ç¥Ö¡¢¥Ú¥¤¥Õ¥©¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯Êó½·À©ÅÙ¤¬Å°Äì¤·¡¢¾º³Ê¡¦¾º¿Ê¤ÎÇ¯¼¡À©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÈÈô¤Óµé¡É¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¿Í»öÉ¾²Á¤·¤À¤¤¤Ç¹ß³Ê¤â¤¢¤ë¡£
¥ ¼ÒÆâ¤ÎÅùµé¤´¤È¤ÎÄêµÁ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¡¦¥¹¥¥ë¤òÌÀµ¤·¡¢¤«¤ÄÁ´¼Ò°÷¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¶µ°é¸¦½¤Èñ¤Ï´ë¶ÈÊ¿¶Ñ¤ÇÇ¯´Ö3Ëü¡Á4Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¿ÍºàÅê»ñ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï10Ëü±ßÄ¶¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡Ê¢¨¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢e-¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼«¸Ê³Ø½¬¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»ñ³Ê¼èÆÀ¾©Îå¶âÀ©ÅÙ¤ä¼èÆÀ¸å¤Ë¿ôËü±ß¤ÎÊó¾©¶â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¢¨¡§ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡ØCSR´ë¶ÈÁíÍ÷¡Ê¸ÛÍÑ¡¦¿Íºà³èÍÑÊÔ¡Ë¡Ù¡Ö½¾¶È°÷1¿Í¤¢¤¿¤êÇ¯´Ö¶µ°é¸¦½¤ÈñÍÑ¡×»²¾È¡Ë
¢£µá¤á¤ëÇ½ÎÏ¤È¥¹¥¥ë¤ò¼ÒÆâ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë´ë¶È
£¤Î´ë¶È¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¡Ê¢¨¡Ë¤ä¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¿ä¿Ê¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÂ¿¤¤¡£¤¢¤ëÃæ·ø¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Î¿Í»ö¸¢¤ò¼Ò°÷¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×Êý¿Ë¤Î²¼¡¢¼ÒÆâ¸øÊç¤Î³èÀ²½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ ÉÙ»ÎÄÌ¡¢¥¨¡¼¥¶¥¤¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥Þ¥¯¥Ë¥«¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡¢SHIFT¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¡¢¥Ë¥È¥ê¡¢¥ä¥Õ¡¼¤Ê¤É¤¬¡¢1on1¡¢Éû¶È¡¢¸¦½¤¤Ê¤É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò°÷¤Î¼çÂÎÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥¸¥ç¥Ö·¿´ë¶È¤ËÂ¿¤¤¡Ê¢¨¡Ë¡£ÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï20Âå¤Ç´ÉÍý¿¦ÁØ¤ÎÅùµé¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Êó½·¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¤¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¡¢·Ð¸³¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢É¾²Á¤¬Íî¤Á¤ë¤È¹ß³Ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ä©Àï°ÕÍß¤Î¶¯¤¤¿Í¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤À¤í¤¦¡£
¢¨ ÉÙ»ÎÄÌ¡¢¥ê¥³¡¼¡¢¥«¥´¥á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒ¤Ê¤É
¥µá¤á¤ëÇ½ÎÏ¤È¥¹¥¥ë¤ò¼ÒÆâ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë´ë¶È¡Ê¢¨¡Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬´ÉÍý¿¦¤Ê¤Î¤«¡¢ÀìÌç¿¦¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ê¤Î¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥¹¤òÀß¤±¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ ¥Ù¥Í¥Ã¥»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥Ë¥È¥ê¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢¥«¥´¥á¤Ê¤É¡£
°Ê¾å¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬¥ì¥Ã¥É´ë¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¿¤À¤·¥¥ã¥ê¥¢¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤À¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¾Íè¤Ï¤É¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢Áü¤òÌÀ³Î¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£¼çÂÎÅª¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤±¤ë¿Í¤³¤½¥ì¥Ã¥É´ë¶È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
溝上 憲文(みぞうえ・のりふみ)
人事ジャーナリスト
1958Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³ØÂ´¡£·î´©»ï¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¡£·Ð±Ä¡¢¿Í»ö¡¢¸ÛÍÑ¡¢ÄÂ¶â¡¢Ç¯¶âÌäÂê¤òÃæ¿´¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Í»öÉô¤Ï¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù¤Ê¤É¡£
(人事ジャーナリスト 溝上 憲文)