梅野もインスタグラムを更新

プロ野球12球団は1日から春季キャンプがスタート。球春到来に盛り上がりを見せる中、昨季セ・リーグを制覇した阪神キャンプには人気女子アスリートが登場。「最高の時間でした」と充実の日々を過ごしたようだ。

阪神キャンプは宜野座で主力組、具志川で調整組や若手が集まって汗を流している。2つのキャンプ地に訪問したのは、女子プロゴルファーで通算5勝の青木瀬令奈だ。

青木は自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。野村克則2軍バッテリーコーチらとの写真を添え、「かつのりさん久しぶりに会えてよかったです」と再会を喜んでいた。また、「宜野座＆具志川キャンプ見学してきました 楽しすぎて1日じゃ全く足りなかった！ 実践を想定した練習や声かけ 個々のスキルアップなどチームとしてこうやって作り上げていくんだなあと勉強になりました 球児さん色々とありがとうございました！」と綴り、阪神への感謝を届けた。

梅野隆太郎捕手も自身のインスタグラムにて青木の訪問を報告。自主トレ期間ではともにラウンドしたことを明かし、「今年一年また更にお互い頑張っていきましょう」とエールを送った。（Full-Count編集部）