「上を連れてこい！」激怒する取引先に、上司が部下を守る一言「彼のスタンスが会社の意思です」

ビジネスの現場では、発注側と受注側の立場が逆転し無理難題を押し付けられるケースが少なくない。しかし、そんな窮地でも部下を守り抜く上司がいたら、それほど心強いことはないだろう。

神奈川県の50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収750万円）は、かつて課長を務めていた時代に経験した、忘れられない「大炎上プロジェクト」の顛末を明かした。（文：湊真智人）

「おたくはどういうつもりなんだ！」と詰め寄られた部長は

当時、男性はメーカーの担当者と、不具合の責任の所在を巡って激しくやり合っていた。相手方は「不具合だから早く直せ」と主張したが、男性は一歩も引かなかった。

「『これは仕様変更だから瑕疵ではない。見積を切らなければ対応は不可能です』と頑として譲りませんでした」

平行線の議論に業を煮やしたのか、メーカーの主任クラスの担当者は「あんたでは話にならん。上を連れてこい！」と激昂。男性は自社の部長に事情を説明し、同席を依頼した。

そして再び顔を合わせた際、メーカー担当者は部長に対し「おたくはどういうつもりなんだ！」と猛烈に詰め寄った。その時、部長が放った言葉がこうだ。

「彼のスタンスが会社の意思です」

部下の判断を全面的に支持し、かつ上役として責任を引き受けるという明確な宣言だった。男性は「ありがたく思った」と振り返るが、あまりに潔い回答に「この上司は大丈夫なのか？」とかえって心配になるほどの衝撃を受けたという。

