大森元貴のソロ楽曲「0.2mm」が、山時聡真×菅野美穂W主演映画『90メートル』主題歌に決定！「優しさに心震えました」（菅野美穂）
大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）書き下ろしのソロ楽曲「0.2mm」が、山時聡真＆菅野美穂W主演映画『90メートル』（3月27日に全国公開）の主題歌に決定。主題歌入り本予告が解禁された。
■映画『90メートル』について
本作の主題歌となる書き下ろし楽曲「0.2mm」は、大森元貴が優しく語るように歌い上げるミドルテンポのバラード曲。
大森は、ソロ活動5周年を記念し、1stミニアルバム『OITOMA』を2月24日にリリース。「0.2mm」も同アルバムに新曲として収録される。
人生の岐路に立つ高校生の息子と、難病を抱えながら我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの揺るぎない愛を綴った感涙物語『90メートル』。
直木賞作家・朝井リョウの連作短編小説『少女は卒業しない』で商業長編映画デビューを果たし、『か「」く「」し「」ご「」と「』でも高く評価された新進気鋭の監督・中川駿渾身のオリジナル企画を映画化。母親を看病した経験を持つ監督が、自身と自身の母を重ね合わせてキャラクターを作り上げ、半自伝的映画を生み出した。
難病を抱えた母・美咲と2人で暮らす高校3年生の藤村佑を演じるのは、スタジオジブリの『君たちはどう生きるか』で主役声優の座を射止め、ドラマ『ちはやふる―めぐり―』など話題作への出演で注目を集める山時聡真。人生の岐路に立ったいま、東京の大学に進学したい気持ちと母のそばを離れるわけにはいかない状況下に置かれ、将来の選択を迫られる等身大の主人公を体現した。
母・美咲を演じるのは、自身も子育て中であり、『ディア・ファミリー』『近畿地方のある場所について』と母親役が続く菅野美穂。日に日に身体の自由がきかなくなる難病を患いながら、我が子を何よりも思いやる母親を熱演。さらに、美咲が利用する介護施設のケアマネジャー・下村香織役で西野七瀬、佑が所属するバスケ部のマネージャー・松田杏花役で南琴奈、バスケ部員・大平翔太役で田中偉登が出演することも決定。日本中を涙に染める感動物語の公開に期待がかかる。
■大森元貴 コメント
■山時聡真 コメント
■菅野美穂 コメント
■中川駿（監督） コメント
「0.2mm」を実際にエンドロールに当ててみた時、作品全体の魅力が格段に上がったように感じました。
曲を聴いている間、かつて当たり前だった親子の日常が目に浮かぶようで、
だからこそ、現在の佑と美咲の不器用な姿がより切なく、より愛らしく感じられるようになったのだと思います。
映画と主題歌の魅力が上手く重なり合った時に生まれる相乗効果の力を改めて感じさせられる作品になりました。
是非たくさんの方に、特に普段は気恥ずかしくて素直になれずにいる親子に、この作品をご覧いただきたいと思います。
■リリース情報
2026.02.24 ON SALE
大森元貴
MINI ALBUM『OITOMA』
■映画情報
『90メートル』
3月27日（金）全国公開
キャスト：山時聡真 菅野美穂
南琴奈 田中偉登 ／ 西野七瀬
荻野みかん 朝井大智 藤本沙紀 オラキオ 金澤美穂 市原茉莉 少路勇介
監督・脚本 : 中川駿
主題歌：大森元貴「0.2mm」
配給：クロックワークス
(C)2026映画『90メートル』製作委員会
