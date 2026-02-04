ロクデナシが、新曲「生活の」を本日配信リリースし、MVを公開した。

「眼差し」「草々不一」に続き、コンポーザーにカンザキイオリを迎えた本作は、「いつの間にか生活に馴染んでいた幸せ」をテーマに描かれる楽曲だという。日常の断片を丁寧にすくい上げた歌詞と、繊細かつドラマチックなピアノアレンジが重なり、感情を揺さぶる一曲に仕上がっているとのこと。

本日公開となったMVは、あぷちとちをリードイラストレーターに迎え、「視聴者の身近にいる”愛をくれるモノ”を想い、聴く。」をコンセプトにフルアニメーションで描かれている。楽曲に寄り添うように物語が展開し、観る人それぞれの記憶や感情にそっと触れる、優しく余韻の残る映像になっているという。

なおロクデナシは、3月より愛知・大阪・東京にて開催が決定している＜3rd Oneman Live「六花」＞は、5月に韓国公演が開催されることが発表され、一般発売開始から30分を経たずにチケットが完売。そして11月22日に開催される、自身最大キャパとなる東京国際フォーラム ホールAでのワンマンライブは現在チケットFC二次先行を受付中だ。

◾️＜ロクデナシ 3rd Oneman Live「六花」＞ ・2026年3月11日（水）愛知・Zepp Nagoya

開場 18:00 / 開演 19:00

・2026年3月13日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside

開場 18:00 / 開演 19:00

・2026年4月17日（金）東京・Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）

開場 18:00 / 開演 19:00 ・2026年5月2日（土）韓国・KBS Arena ※SOLD OUT

■＜ロクデナシ Oneman Live 2026 at 東京国際フォーラム ホールA＞ 日程：2026年11月22日（日）開場 17:00 / 開演 18:00

チケット代：8,500円