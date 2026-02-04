SixTONES松村北斗は「奇跡のような存在」サプライズゲストからの祝福に笑み溢れる【2026年エランドール賞】
【モデルプレス＝2026/02/04】SixTONESの松村北斗が、日本映画テレビプロデューサー協会主催の「2026年 エランドール賞」を受賞し、4日に都内で行われた授賞式に登壇した。
【写真】松村北斗をサプライズ祝福した豪華ゲスト
映画「ファーストキス 1ST KISS」「秒速5センチメートル」、ドラマ「アンサンブル」「ラブリーアンサンブル」での演技が評価された松村。レザージャケットにパンツを合わせたスタイリングで登場し、「名誉ある場所に立てたことを本当に嬉しく思います」と喜びを語りながら、スタッフや作品を観てくれた人々のお陰だと感謝の思いを滲ませ「責任を持って精進してまいりたいと思います」と意気込んだ。
お祝いゲストには、「秒速5センチメートル」原作者で、公私ともに親交の深い新海誠監督が登場。新海監督の登場に思わず笑みがこぼれる松村。新海監督は松村との初対面について「ほとんど完璧な人なんだな、ほとんど完璧なのに、何かどこか未完成な雰囲気のある人なんだなという風に思いました」と振り返りながら「付き合い続けてだんだん分かってきたのは、北斗くんの完璧さというのは、持って生まれた巨大な才能と、それ以上のたゆまない努力」「奇跡のような存在」だと絶賛し、「そのうえアイドルでしょ？SixTONES6周年でしょ？おめでとうございます」と祝福した。松村は「花束ないかなと思っていたので…」と本音をこぼしつつ、新海監督との今年初の対面に喜びを滲ませた。
1956年にスタートした「エランドール賞」は、優れた映画・テレビの作品、プロデューサー、俳優の顕彰制度（選考対象期間：2024年12月1日〜2025年11月30日）。めざましい活躍で、将来の飛躍が期待される人に贈られる「エランドール新人賞」は、今回より新人賞を外し、「エランドール賞」に名称を変更した。
今年は、松村のほか、岡山天音、夏帆、佐藤二朗、高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）、芳根京子が受賞した。（modelpress編集部）
◆松村北斗「エランドール賞」受賞
◆夏帆・松村北斗・芳根京子ら「エランドール賞」受賞
