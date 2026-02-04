銀座の美容鍼灸院が、デーツ使用のバレンタインギフト発売
N-LaBoが運営する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」は2月1日、バレンタイン向けの「美ドン デーツ」ギフトを公式オンラインストアで発売した。
美ドン デーツギフト
「美ドン デーツ」は、毎日のおやつ時間を美容や健康を意識する習慣へとつなぐナチュラルフード。ビタミンや鉄分を豊富に含むナツメヤシの果実「デーツ」を使用している。
美ドン デーツ ギフトはすべてギフトバッグ入りで、「美ドン デーツギフト」(1,620円)、「美ドン デーツシロップギフト」(2,700円)、「美ドン デーツ＆シロップギフト」(4,320円)を用意する。
美ドン デーツシロップギフト
美ドン デーツに、銀座ハリッチのスキンケアアイテムを組み合わせた「美ドン デーツ＆根幹美容マスクギフト」(7,150円)、「美ドン デーツ＆トラベル4点セットギフト」(2万680円)、施術チケットもセットにした「美ドン デーツ＆施術チケットギフト」(7,150円)も取りそろえる。
美ドン デーツ＆根幹美容マスクギフト
