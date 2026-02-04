伊藤久右衛門、宇治抹茶とほうじ茶に9種の素材を合わせた「ショコラコレクション2026」発売
伊藤久右衛門は、季節限定の宇治茶チョコレートギフトを、伊藤久右衛門オンラインショップと実店舗で販売している。
伊藤久右衛門のバレンタイン2026
目玉の「ショコラコレクション2026」は、宇治抹茶と宇治ほうじ茶に、ごま・カシス・ピスタチオなど9種の素材を組み合わせたチョコレートギフト。冬のギフトにも使いやすい6種入と9種入を用意した。
世界最大級の高品質チョコレートコンテスト「インターナショナルチョコレートアワード(International Chocolate Awards)」で金賞を受賞した「抹茶チョコ × 濃い抹茶(9種入限定)」や、新作フレーバー「ミルクチョコ×バナナほうじ茶」などが入っている。
ショコラコレクション2026
そのほか、2種のマカロンをチョコレートでコーティングしたショコラマカロン、定番の宇治抹茶生チョコレートなど、季節限定の宇治茶×チョコレートギフトを取りそろえた。
