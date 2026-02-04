鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』第4話が2月15日夜9時から放送されます。

【写真】早瀬が向かったのは、かつて儀堂を埋めた山中。そこで目にした、信じがたい光景は…。

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

※以下2月15日放送予定のネタバレを含みます。

第4話あらすじ

早瀬（鈴木亮平）は、麻友（黒木メイサ）から「儀堂から連絡があった」と聞かされる。

儀堂になりすますしかない状況に追い込まれた早瀬は、必死に“儀堂のフリ”を続ける。

そして早瀬が向かったのは、かつて儀堂を埋めた山中。そこで彼が目にした、信じがたい光景とは……。

そんな中、合六（北村有起哉）が秘密裏に保管していた100億円相当の商品が盗まれる事件が発生。その犯人として疑いをかけられたのは、早瀬だった。しかも、そこには決定的とも言える証拠映像が残されていた。

絶体絶命の状況の中、早瀬は命乞いをするが、合六の手が緩むことはない。追い詰められた早瀬は、ついに自らの正体を明かす決意をする。

しかし、合六がそれを信じるはずもなく……。

早瀬は生き残りを懸け、ある“提案”を持ちかけるのだった。