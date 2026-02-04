岡山天音、あのとの初対面は「忘れられない夜」
俳優の岡山天音（31歳）が、2月3日放送のラジオ番組「あののオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）に出演。あのとの初対面を振り返り、「もう多分、1番存在感あったよ。マジで俺忘れられない夜」と当時の衝撃を語った。
ドラマ「ゆうべはお楽しみでしたね」での共演を機に友人となった岡山が、スペシャルウィークのゲストとして登場。二人は同じ作品に出演していたものの共演シーンはなく、初対面は打ち上げの席だったという。
あのは当時について「僕、あんまり覚えてなくて。なんか僕はちょっと、その、かなりもう『どこの誰ですか？』みたいなやつが来た、みたいな。天音君とか本田翼さんとかが主演の中だったから、あんま覚えてなくて、スター揃いって感じだったので。どんなんだった？」と質問。
岡山は、あのが出演していた番組を見て以前から存在を知っていたと前置きし、「初めて会った時、なんかみんなご飯とか食べてたけど、1人だけチョコ、持ってきたチョコ食べてて、端っこで。でもなんか端っこにいたけど真ん中、みたいなさ、バビッた、マジで。オーラ（があった）。会ったことなかったから挨拶して。そしたらなんか『あ、食べますか？』って言われて。バビりすぎて断った。俺もそれどころじゃなかった。なんかすごかった」と回顧。さらに「打ち上げってさ、1人ずつキャストの人が『ありがとうございました』みたいな挨拶する時も、なんかあのちゃんだけめっちゃヘラヘラしてて。もう多分、1番存在感あったよ。マジで俺忘れられない夜になって、あの日」と、あのの存在感に圧倒されたエピソードを明かした。
