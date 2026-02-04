かつての告白は自ら断ったものの、りくとに再び惹かれてゆくあやか。「頭の片隅にずっといる」などとアタック、あやかの可愛すぎるアプローチにスタジオメンバーも「ヤキモチ妬かせよう作戦」と唸るシーンがあった。

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。2日はテグ編第4話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

りな（森元莉那、高2／大阪府）

みせら（久保田海音、高1／埼玉県）

【継続】

ひなた（田中陽菜、高2／静岡県、「卒業編2025 inソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

もか（代田萌花、高1／広島県、「ニュージーランド編」「マクタン編」からの継続）

あやか（伊藤彩華、高2／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けんせい（小島健生、高3／福島県）

ゆうた（西小路侑汰、高2／栃木県）

りお（酒井理央、高2／東京都）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」「夏休み編2025」からの継続）

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県、「チュンチョン編」「チェンマイ編」からの継続）

るい「めっちゃ惹かれた」あやかがりくとに決めた直後の猛アプローチ

かつての旅「チュンチョン編」でりくとからの告白を断ったものの、今回の旅で再会し、想いを大きくしているあやか。しかし、当初はあやかを待ち焦がれていたりくとだったが、次第に同い年のもかに惹かれていた。

そして2日目の特別な昼デートでの権利を獲得したりくとは、もかを指名。一方のあやかはるいから指名され、それぞれ昼デートに行くことに。

るい＆あやかの昼デートでは、お揃いの制服に身を包み、おしゃれなドリンクを片手に2ショット。りなとあやかの2人で悩んでいたるいは、「りなちゃんと2人で話したんだけど、あやかちゃんと話してる時の方が素」「自分そのままで話せたからめっちゃ惹かれた」と、まっすぐな想いをアピール。

すでにりくとに気持ちを固めていたあやかは「るいくんは、りな（が）いちばんだろうなって勝手に思っちゃってた」「誘われると思ってなくてびっくり」と戸惑いながらも、「せっかく誘ってくれてるから話したいし、どんな人か知りたい」と前向きな姿勢をのぞかさえる。

続いてるいの提案による連想ゲームでは、「デートに行くなら？」「ごはんに行くなら？」などと会話をはずませ、最後にあやかは、「りくとくんへの気持ちが大きいけど、本当に成立したいから。今回」と、るいの想いにも向き合うことを示唆した。

「頭の片隅にずっといる」「諦めつかない」BBQで明かされたあやかの本音

そして、告白前夜のBBQ。隣の席に座ったあやかとりくとは、互いの昼デートの話になり、あやかが「2ショット楽しかった？」と切り出すと、りくとは「楽しかったね」と回答。さらに、りくとが「るいとだっけ？」「何話してたの？」と気にする様子を見せると、あやかは、「喋るの2回目とかだったからそこでめっちゃ話して」と親密になったことをうかがわせ、スタジオの井上は「あやかはヤキモチ妬かせよう作戦」と考察した。

さらに、あやかは続けて「『チュンチョン（編）』終わってから、言っちゃえば、もう好きだった」と明かし、「頭の片隅にずっといるみたいな」「これであやかは、りくとくん諦めつかないなって思ったの」と今まで見せてこなかった想いを伝えたうえ、「アピールするってなったら、今決めたいから」と怒涛のアピールでりくとの胸中をさぐったが、りくとの表情は明るくなく、気まずい雰囲気が流れる。

「態度に出るじゃん？」あやか、りくとの揺れる気持ちを見抜く切なさ

その後、あやかは再びるいとの2ショットで、るいに、りくとに対する想いの変化について尋ねられると、「（1日目の）観覧車のときとか、すごい嬉しそうにしてくれてドキドキするとか言ってくれてたのに、だんだん変わっていくの、話し方とかが」と苦しそうな表情を浮かべる。

さらにあやかは「さっきも話してて…ちょっと態度に出るじゃん？」と違和感を口にすると、「まだ高1だしね」と高3のるいが、年上の余裕であやかの心に寄り添う。

「私じゃないのかなって」と不安をこぼすあやかに、るいは「自分は、あやかちゃんと一緒にいて楽しいし本当に落ち着くの」「かわいいし、まじで」と想いを重ね、それを聞いたあやかは、「嬉しいありがとう。めっちゃ嬉しいんだよ」と応じるも、その表情には複雑な感情がにじんでいた。