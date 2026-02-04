9年交際で破局のゆりいちカップル、ネット上の憶測を否定「とても苦しさを感じています」「お互い話し合いで納得した上での決断」
【モデルプレス＝2026/02/04】2月1日に破局を報告した元カップルYouTuber・ゆりいちちゃんねるのYurinaといちろーが2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。破局発表を経て、ネット上の憶測について言及した。
【写真】9年交際YouTuberカップル、ネットで憶測呼んだ涙の破局報告
「今、ネット上では、私達の別れについていろんな憶測が飛び交っていると思います。これまで、沢山の方が私達を応援してくださっていたからこそ、皆さんそれぞれに、いろんな意見があるものだと思っています」と書き出したYurina。「ですが、・私から一方的に別れを告げた・私は全然悲しんでいない。感情がない・私の親が彼の国籍や金銭的事情により強制的に別れさせた。お家のこと、チャンネルのこと、犬のことなど事実とは違う内容が事実の様に広まっていることに、とても苦しさを感じています」とネット上の憶測について触れた。
続けて「別れというのは、とてもシビアな出来事です。カップルYouTuberとして、今まで応援してくださった方々に、先日、お別れのご報告はしましたが、そこで発信していない事も、たくさんあります」と説明。「それらは、とても個人的でプライベートな事なので、全てを公にする必要はないと思っていました」と事情により話していないこともあるとし、「お別れ動画でお話しした通り、二人にとって前向きな決断であり、これからの活動は前を向いて行きたいと思っていました」と前向きに伝えた。
「なので、この件については言及せずに耐えて静かに見守ろうと思っていました」と前置きし「でも、先ほど気を失ってしまって。その時、世間の声に対して、自分が想像以上に傷ついて、そして、怖がっていることに気づきました」と本音を吐露。そして「自分を守る為にも、明日、もう少しだけ私から事実と違う部分についてお話したいと思っています」と改めて説明することを明かした。
いちろーも「コメント欄でいろいろな憶測が出てしまっているので、誤解が広がらないように少しだけ補足させてください」と前置きし「今回の別れは、どちらかが一方的に決めたものではなく、お互い話し合いで納得した上での決断です。僕がゆりなに捨てられたという事実もありません」と補足。動画で涙する場面も見られたが「2人の最後の動画で僕が泣いてしまったのは、別れに納得していなかったからではなく 9年間の思い出やいろんな感情が込み上げてしまった。単純にそれだけです」と明かした。
YouTubeチャンネルの引き継ぎについても、「マネージャーさんなど第三者を入れて話し合い、金銭的な条件含めお互いに納得した形で担当チャンネルを決めています」とアカウントについても説明。そして、「不公平や不平等だというような批判は事実ではなく、控えていただければと思います。そして、指摘されている収益についても、これまで折半でやってきました」と伝えた。
そして最後には「そして何より、ゆりなに対して攻撃的なコメントやヘイトが向かってしまうことを本当に望んでいません。僕の言葉足らずで誤解を招いてしまった部分があり申し訳なく思っています」とYurinaへ攻撃的なコメントを控えるよう呼びかけ。「どうかどちらかを貶めるのではなく、それぞれの行く先を見守ってもらえると嬉しいです」と結んでいる。
2人は2016年6月21日にお互い一目惚れし、出会って2週間で交際スタート。2017年7月にYouTubeチャンネルを開設、国際カップルの仲睦まじい動画で人気を博し、現在のYouTube登録者数は75万人を超える（2月4日時点）。2025年2月1日には、破局を報告した
。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】9年交際YouTuberカップル、ネットで憶測呼んだ涙の破局報告
◆Yurina、ネット上の憶測を否定
「今、ネット上では、私達の別れについていろんな憶測が飛び交っていると思います。これまで、沢山の方が私達を応援してくださっていたからこそ、皆さんそれぞれに、いろんな意見があるものだと思っています」と書き出したYurina。「ですが、・私から一方的に別れを告げた・私は全然悲しんでいない。感情がない・私の親が彼の国籍や金銭的事情により強制的に別れさせた。お家のこと、チャンネルのこと、犬のことなど事実とは違う内容が事実の様に広まっていることに、とても苦しさを感じています」とネット上の憶測について触れた。
「なので、この件については言及せずに耐えて静かに見守ろうと思っていました」と前置きし「でも、先ほど気を失ってしまって。その時、世間の声に対して、自分が想像以上に傷ついて、そして、怖がっていることに気づきました」と本音を吐露。そして「自分を守る為にも、明日、もう少しだけ私から事実と違う部分についてお話したいと思っています」と改めて説明することを明かした。
◆いちろー、破局は「お互い話し合いで納得した上での決断」
いちろーも「コメント欄でいろいろな憶測が出てしまっているので、誤解が広がらないように少しだけ補足させてください」と前置きし「今回の別れは、どちらかが一方的に決めたものではなく、お互い話し合いで納得した上での決断です。僕がゆりなに捨てられたという事実もありません」と補足。動画で涙する場面も見られたが「2人の最後の動画で僕が泣いてしまったのは、別れに納得していなかったからではなく 9年間の思い出やいろんな感情が込み上げてしまった。単純にそれだけです」と明かした。
YouTubeチャンネルの引き継ぎについても、「マネージャーさんなど第三者を入れて話し合い、金銭的な条件含めお互いに納得した形で担当チャンネルを決めています」とアカウントについても説明。そして、「不公平や不平等だというような批判は事実ではなく、控えていただければと思います。そして、指摘されている収益についても、これまで折半でやってきました」と伝えた。
そして最後には「そして何より、ゆりなに対して攻撃的なコメントやヘイトが向かってしまうことを本当に望んでいません。僕の言葉足らずで誤解を招いてしまった部分があり申し訳なく思っています」とYurinaへ攻撃的なコメントを控えるよう呼びかけ。「どうかどちらかを貶めるのではなく、それぞれの行く先を見守ってもらえると嬉しいです」と結んでいる。
◆ゆりいちカップル、2016年交際スタート
2人は2016年6月21日にお互い一目惚れし、出会って2週間で交際スタート。2017年7月にYouTubeチャンネルを開設、国際カップルの仲睦まじい動画で人気を博し、現在のYouTube登録者数は75万人を超える（2月4日時点）。2025年2月1日には、破局を報告した
。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】