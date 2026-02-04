元カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」のゆりなさんといちろーさんが、2026年2月2日、それぞれ個人で動画を公開。破局後の本音を語った。

「何のためにYouTubeをやるのかわからなくなっている」

いちろーさんとゆりなさんによるYouTubeチャンネル「ゆりいちちゃんねる」は、2017年7月に開設。登録者数が74万人を超える人気を博し、25年7月には交際9年を迎えたことを報告していた。しかし26年1月31日、破局と、二人での活動終了を動画で発表した。

2月2日、「ゆりいちちゃんねる」には、ゆりなさんが一人で登場。カップルチャンネルの終了について、「正直まだ全然現実感がなくて」と、思いを語った。

破局については「本当にこの決断でよかったのかなと、自分に問いかける時間も今でもあります」と明かしつつ、「後悔というより、ちゃんと考えて選択したからこそ生まれる、確認作業みたいなものかな」とポジティブに語っていた。

一方、いちろーさんも同日、個人チャンネルで動画を公開。破局について「正直、後悔と反省の連続です。彼女は僕のすべてでした」と思いを明かした。

YouTubeで活動し始めたきっかけは、ゆりなさんと「一緒に仕事ができたらいいよね」という思いからだったといい、「今、何のためにYouTubeをやるのかわからなくなっているのが正直な気持ち」と打ち明けた。

今は「しっかり自分と向き合う時間を取りたい」として、「無理に前向きにならず、落ちるところまで落ちる。そんな時間も僕にとっては必要なのかな」と語っていた。